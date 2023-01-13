晶圓代工廠力積電(6770)今（13）日召開線上法說，總經理謝再居表示，因適逢春節長假及中國大陸解封後的不確定性，預期2023年首季稼動率可能續降至約6成，使營收季減約15％，但第二季營收預期有望持平，並希望下半年開始好轉。

謝再居指出，銅鑼廠本季將完成無塵室興建，預期第三季取得執照、試產55/44奈米邏輯產線，盼第四季至明年首季完成認證，今年不會有重大營收貢獻，會衍生約20億元營業費用。發言人譚仲民則指出，銅鑼新廠初期月產能8500片，今年資本支出估跳增至18.4億美元。

謝再居表示，去年第四季市場需求低迷，且適逢長假前夕及中國大陸解封後疫情複雜因素，其中以單顆粒離散記憶體產品因在不同系統的使用彈性較大，成為客戶投片重心，特別是車用及工控領域相對平穩。

而貢獻力積電營收約5～6％的標準DRAM產品，雖為公司自有產品，但目前平均售價（ASP）已非常接近成本，因此決議不會用以填充空缺產能。因此，力積電去年第四季整體稼動率約僅能維持在70％。

長約（LTA）履約狀況方面，謝再居指出，力積電已取消過去簽約時對客戶的投片量限制，讓客戶有更多彈性能選擇合適產品，投入不足部分也不會立即扣款入帳，將給客戶增加1年履約時間，保證金也會根據合約、依據客戶投片進度及比例退還。

展望首季，謝再居認為，由於適逢春節長假、加上中國大陸解封後的疫情不確定性，預期力積電首季稼動率不會太好，預期可能再降低約10個百分點，使營收可能季減約15％，但第二季有望持平，希望下半年能開始好轉，整體狀況需待2、3月再觀察會較清楚。

不過，謝再居指出市場已有幾個較正面跡象可觀察。首先，客戶庫存在去年第四季已有緩和趨勢，首季將可望明顯看見水位降低。其次，車用及工控的電源管理晶片及離散元件、記憶體、貨艙管理使用的RFID晶片需求，目前看來都能維持不錯水準。

再者，部分驅動IC及記憶體晶片，近期常有客戶因應標案短單需求而下單。謝再居表示，雖然價格要求較具挑戰，但基於維護客戶市占率及公司自身稼動率，原則上會配合客戶，表示相關需求已有些開始啟動跡象。

對於美國晶片禁令是否帶來轉單效應，力積電表示確有許多新客戶接洽，預期轉單效益未來將逐漸發酵。不過，由於中國大陸也積極建設生產鏈，因此公司既有中國大陸及市場未來也可能被當地供應鏈取代，整體需求可能有消有長，需觀察誰腳步較快、生產品質較好。