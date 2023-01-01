總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，同時義務役會以「守備部隊」為主，負責國土的守備、設施防護及民防等任務。對此，無黨籍桃園市議員牛煦庭就表示，「在野黨應該把焦點拉回志願役的討論，對於民進黨才是照妖鏡」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，牛煦庭認為，民進黨在現在這個時間點推出兵役延長，就是充滿政治盤算，因為以年輕人角度來看，這次兵役被延長的役男是在2005年以後出生，而要到滿20歲有投票權是2025年，因此2024大選也沒有投票權，實際上並不會嚴重衝擊年輕選票，民進黨不用顧慮，而已經服役四個月的年輕人也不會反對。

因此牛煦庭強調，台海越來越危險並不是最近才發生，一直都有戰爭風險，而現在2022選舉剛結束，剛好又離2024總統大選只剩一年，只能淪為政治表態。而牛煦庭最後也表示，國民黨對於民進黨延長兵役方案的看法，「應該把焦點拉回志願役，對於民進黨才是照妖鏡」，若國民黨繼續回到討論兩岸不要打仗，兵役自然不用延長，又是老生常談，讓民進黨繼續操弄抗中保台。