新竹市長高虹安爆料新竹棒球場土壤採樣時竟挖到磚頭、電線等廢棄物，甚至連排水效能都糟糕；高虹安已將廢磚等廢棄物，作為證據轉交給檢方。資深媒體人謝寒冰爆料，民進黨內部有聲音要開除林智堅的黨籍，因為這個案子會鬧得非常大。

謝寒冰7日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，新竹棒球場當初在議會討論時，就非常扯，很多人都認為根本不應該做這件事情，結果是林智堅自己獨斷獨行、硬要這樣做。本來他們認為這個球場不要整修，去其他地方蓋新球場。結果是林智堅獨排眾議告訴大家「我們要省錢」。結果翻修比蓋新球場還要貴、貴得一蹋糊塗，從3億預算一路飆到12億多，從整個決策過程，就是一個大弊案。

謝寒冰接著指出，民進黨新竹在地議員都不敢講話、都不吭聲，只有市議會民進黨團總召陳建名跳出來。越多人跳出來越好，因為檢調要查，要從一開始就要查，從還沒決定要蓋球場之前就要去清查。因為整個弊案一定牽扯到非常多人，中間有沒有賄賂、有沒有相關問題，一定要查得水落石出。

謝寒冰甚至爆料，必要的時候，林智堅會被民進黨拋棄，因為現在民進黨內部有雜音說，現在不要去沾林智堅，民進黨要趕快切割，甚至有人說，要開除林智堅黨籍，因為這個案子會鬧得非常大。