新竹市長高虹安爆料，新竹棒球場挖出廢土、磚塊與電線，前市長林智堅臉書發表4大聲明，要求檢調盡速調查「還市府同仁清白」。媒體人吳子嘉認為，高虹安若不修正作戰方向，一定會失敗，因此，她在助理費案一審之前，高虹安若抓不到林智堅貪汙的把柄，把林智堅幹掉，怎麼救自己？

吳子嘉今（7日）在《董事長開講》網路直播節目中認為，高虹安拿幾根電線開記者會 ，並沒有解決問題。高虹安現在的問題是她不懂事、沒江湖閱歷、不懂公共工程，她的一些小朋友則是誤入叢林。他強調、高虹安若不修正作戰方向，一定會失敗。

吳子嘉預測表示，10月份，地院一定判高虹安一審有罪。因為高虹安這個判刑有助於民進黨的選舉，他們會挑會判刑的法官。而新竹市就由副市長蔡麗清代理，這事情就結束了。

吳子嘉認為，新竹棒球場，高虹安要依照法律來處理，因為高虹安抓到152項缺點，通通交給新竹地檢署，但新竹地檢署可以被高虹安信任嗎？新竹地檢署9月就把這件事就立案了，並到新竹市政府，把一堆資料抱回家了，沒人知道。現在高虹安傻傻的把新的證據，交給新竹地檢署，不是請鬼開藥單嗎？不是羊入虎口嗎？

吳子嘉覺得，在一審之前，高虹安若抓不到林智堅貪汙的把柄，把林智堅幹掉，要怎麼救自己？他甚至表示，若誰能提供林智堅犯罪證據，馬上發給現金500萬。