民進黨台北市議員王世堅。（取自中時新聞網）

【全程字幕】高嘉瑜被嗆背骨周玉蔻竟喊「爽！」 王世堅不屑：社會不想聽到她名字 @ChinaTimes ​

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅近日頻在黨內逆風發言，引起不滿聲浪，昨（12）日高嘉瑜出席副總統賴清德在台北場的「向黨員報告」發表會時，更被現場黨員嗆「背骨、下台」。資深媒體人周玉蔻昨晚在臉書寫下「爽」字，民進黨台北市議員王世堅今（13）日受訪時對此不想評論，因為「社會不想聽到她的名字」！

副總統賴清德12日晚間到台北市進行「向黨員報告政見發表會」，同黨立委高嘉瑜也出席，但高嘉瑜一現身，被民進黨支持者噓「下台」、「背骨」，還比出「倒讚」手勢。一位老阿北直言痛批：「台北市黨員高小姐沒有認真在為黨服務，也沒有認真在為黨做事，我希望市黨部要把她開除」。

另一位女性支持者也建議開除王世堅和高嘉瑜黨籍，否則黨沒有救了！還有一位男性支持者更起身激動強調，不喜歡這個黨就退出啦！

資深媒體人周玉蔻昨晚在臉書寫下一個字「爽」，網友詢問，是否因為看到「黨員座談」的直播？是因為「甲魚」被圍譙的事？周玉蔻直言，是啊！開心極了，公道自在人心！

民進黨台北市議員王世堅今（13）日受訪時稱，他不想對此發表評論，因為社會不想聽到她的名字！

（取自周玉蔻臉書）

（取自周玉蔻臉書）