民進黨代理主席陳其邁日前曾公開支持行政院長蘇貞昌留任，不過，根據媒體人吳子嘉透露，有民進黨高層透露，蘇貞昌走定了，並斷言接任行政院長的是前副總統陳建仁。

吳子嘉今(7日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，有民進黨高層透露，蘇貞昌走定了，因為蘇貞昌若不走，還有4個人等著當部長，第一個就是新潮流的鄭文燦、潘孟安，他們兩個怎麼辦？因為沒有人想當蘇貞昌的部長，還有正國會的林佳龍、林右昌，4個卸任的縣市長沒地方安排，民進黨會不會昏倒。

吳子嘉甚至爆料，他百分百保證，接任行政院長的是陳建仁，在沒發生高端事件以前，總統蔡英文確實有想過，讓陳建仁來和賴清德pk一下，但因為高端事件，就掛掉了。

至於消息來源？吳子嘉表示，有人看到他配合陳其邁的新聞在討論議題時，有高層打電話給他說，大聲說不用怕；並稱蘇貞昌在立法院只跟民進黨立院黨團總召柯建銘一個人講話 ，黨團立委不理他了。