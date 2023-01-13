國民黨立委李貴敏。（圖／取自李貴敏臉書）

民進黨敗選後，外界要求行政院長蘇貞昌下台的呼聲不斷，近期更傳出蘇即將下台，改由前副總統陳建仁接棒。擁有台、美雙律師資格的國民黨立委李貴敏表示，蘇是法律界的前輩，過去他性格衝衝衝、劍及履及，雖人和不足，卻堪稱綠營少數具完整歷練的幹才；不料此次回鍋擔任閣揆，卻因用人不當導致凡事黑箱、囂張跋扈，這都是因為民進黨自恃有網軍，才會步上政治人物網紅化的錯誤路線。

李貴敏日前在臉書發文表示，傳出蘇貞昌11日已面見總統蔡英文，即將開始內閣改組或總辭。但無論換誰，只要網軍治國、派系治國的亂象不改，換誰都沒用。如果始終不能回歸專業治國，無非是走完敗戰處理的垃圾時間程序罷了。

李貴敏指出，空將結束近4年閣揆任期的蘇貞昌，作為法律界前輩，原本民間對他的印象是衝衝衝，劍及履及，雖人和不足，但在民進黨內還算是少數有完整歷練的幹才；只是這次回鍋閣揆，用人不當導致凡事黑箱、囂張跋扈，卻是能拖就拖、能賴就賴，更是和民意與世界脫軌，實在看不出任何行政績效，也因此才會惡評如潮、民怨不斷。民進黨也因此被民眾投下了不信任票。

對此，李貴敏強調，蘇貞昌為什麼這次當了行政院長有這麼極端的改變？主要就是自恃有網軍、大內宣保駕護航，背棄了專業治國的路線，更不在乎民意的囑託，變本加厲、劍走偏鋒，步上政治人物網紅化的錯誤路線。李痛批，如果這個問題不先解決，誰來當閣揆或閣員都沒用。