去年稅收超徵4500億，行政院日前宣布「還稅於民」，規畫匡列1400億每人普發6000元現金，但財政部日前表示，恐要舉債來發紅包，對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘坦言，「會走上這條路」，去年歲入賸餘假如有4500億，但要7月才能決算，這筆錢能用嗎？如果不能用，就要往其他財源來想。

柯建銘解釋，去年歲入賸餘要到7月才能結算，這筆錢如果不能用，要用到前年歲計賸餘2700億，而這2700億，有1000億放入總預算，還有紓困挪了300億、戰機120億，剩下約1250億，這是財源的問題，因此有150億必須舉債。

今早黨團協商時，民眾黨立院黨團幹事長張其祿則表示，行政部門做好規畫，歲計賸餘不夠還要舉債，這件事情還是要說清楚，讓大家覺得疑惑很深；時代力量也表示，還稅於民搞到最後趕鴨子上架，反而要舉債真的很荒謬，不應該用這種方式大撒幣，倒過來還要舉債。