立法院本會期延會至今，國民黨團主張先審攸關普發6000元現金的特別預算條例，而未簽署112年度中央政府總預算案朝野協商結論，立法院長游錫堃上午召集朝野協商，達成延會至1月19日，先審全民共享特別預算條例，再審中央政府總預算等共識。

民進黨九合一敗選後，內閣改組聲浪不斷，傳出若立法院今休會，行政院長蘇貞昌將率內閣總辭，但國民黨立法院黨團拒絕於總預算案的協商結論上簽名，決議先處理還稅於民的特別條例，民進黨團總召柯建銘酸，這是完全司馬昭之心。

游錫堃今天召集朝野黨團協商，歷經近2個小時討論達成共識，根據協商結論，各黨團同意本會期再延長至1月19日（星期四），1月16日至19日合併為第16次會議，並不處理臨時提案。

協商結論指出，第16次會議議程草案逕送院會處理，議程報告事項僅列第15次會議議事錄、行政院所提「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」、國民黨黨團所提「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」及各黨團、委員提出之有關上開稅收超徵全民共享法案；相關提案請於1月14日下午5時前送至議事處，逾時不予納入第16次會議議程。

朝野並達成共識，討論事項除上開法案，僅列第15次會議尚未完成處理之「中華民國112年度中央政府總預算案」及「公務人員任用法修正草案」。