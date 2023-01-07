新竹市長高虹安爆料，新竹棒球場挖出廢磚、廢電線等廢棄物，已作為證據轉交給檢方。前新竹市長林智堅在臉書發出4點回應，稱如果尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應該向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現。媒體人吳子嘉認為，林智堅的政治路可說毀掉了。而前桃園市長鄭文燦的敗選報告裡面點名林智堅，其實是點名林智堅背後的民進黨立院黨團總召柯建銘。

吳子嘉6日在《關鍵時刻》節目中認為，新竹棒球場目前在竣工驗收中，林智堅講的第三條依法有據，因為這個合約還在竣工中，林智堅的意思是，這是高虹安的事，不是他的事。最後要求償，則是法律問題，按照合約去找廠商求償，去告廠商，跟他林智堅有什麼關係？

吳子嘉接著指出，目前所有的問題都是新竹市政府跟承包廠商之間的合約關係。所以這個事件有兩個目標︰一個叫法律目標，一個叫政治目標，政治目標就是林智堅蓋那個爛球場，然後落跑，也就是說，林智堅的政治路毀掉了。

吳子嘉認為，鄭文燦的敗選報告裡面點名林智堅，林智堅在民進黨沒有前途了，其實鄭文燦是點名林智堅背後的柯建銘，為了給柯建銘面子，才故意點名林智堅，所以林智堅在民進黨已經泡湯，完全沒有前途了。