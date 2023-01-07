新竹市長高虹安日前揭露，新竹棒球場挖出廢棄電線、磚頭等多項缺失。前新竹市長林智堅6日提出4點聲明反擊，嗆高虹安把新竹棒球場是在轉移涉貪案焦點。前台北市議員羅智強表示，林智堅仍堅不認錯，隔空甩鍋市府同仁，把責任推給高虹安。讓他不禁酸說，小智請繼續堅持，千萬不可責任一肩扛，讓風城各角落的大秘寶不斷出土，繼續凌遲民進黨，再加上賴著不走的行政院長蘇貞昌，讓討厭民進黨的共伴效應越來越強，2024恐徹底吞噬民進黨。

羅智強今(7日)在臉書粉專表示，去年12月25日，高虹安就任新竹市長，前市長林智堅臉書發文說，回想自己任內「與專業、認真的公務同仁和學者專家，齊心解決城市沈痾已久的問題」，「新竹市的建設像是一朵朵美麗的花蕊，綻放在風城的每個角落」，他強調，「紛擾會過去、建設會留下」，不到兩週，大秘寶開挖，林智堅留下的建設，不是美麗的花蕊，而是不折不扣的爛尾樓。

羅智強指出，遭民進黨敗選檢討報告唯一點名，林智堅煞有其事的表示，願意承擔責任，但他「過去8年親自巡察監工」的球場出包，卻立刻丟包，發聲明要檢調儘速「還市府同仁清白」，還要求高虹安「必須解決問題」，不要把球場當作政治工具，轉移個人涉貪司法案件的焦點；民進黨台北市議員王世堅則說，高虹安助理費案充其量60萬，新竹棒球場則是12億，林智堅在講什麼？

羅智強點出，論文抄襲雙碩士被雙殺，林智堅堅不認錯，北北基桃竹一屍五命，綠營北台灣全軍覆沒，全黨救一人變一人害全黨，新竹棒球場成掩埋場，林智堅仍堅不認錯，隔空甩鍋市府同仁，把責任推給高虹安，彷彿自己是局外人，臉皮比城牆還要厚。

羅智強酸說，小智請繼續堅持，千萬不可責任一肩扛，就讓風城各角落的大秘寶不斷出土，繼續凌遲民進黨，加上在中央賴著不走的行政院長蘇貞昌，讓討厭民進黨的共伴效應越來越強，2024徹底吞噬民進黨。