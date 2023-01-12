近日綠營基層出現開除高嘉瑜與王世堅的聲浪，就因為高嘉瑜與王世堅屢屢批評行政院，王世堅多次呼籲蘇貞昌下台，就被綠營網軍批是戰犯，要求民進黨開除兩位的黨籍，但這種黨內互打的灑狗血情節，代表多次敗選的民進黨根本沒有反省自身敗選主因，近三年蘇貞昌施政作為荒腔走板，才是多次敗選的主因。

高嘉瑜與王世堅只是民代身分，因而所有施政成敗都應該由蔡英文和蘇貞昌負起全責，今日網軍側翼不去指責蔡英文和蘇貞昌，卻反過來要開除高嘉瑜與王世堅，著實令人深感荒謬與遺憾。今日假如批判民進黨就要被開除黨籍，日後整個黨還有誰敢說真話？抑或是民進黨上下早就已經忘了如何說實話。

1989年民主前輩鄭南榕燃燒自己的那把火，震撼全台，也為台灣的禁錮年代，衝出言論自由的空間，鄭南榕先生堅信人民言論自由是受《中華民國憲法》保障，社會應該要有多元聲音，故今日不管是政治人或抑或是民眾，都可以自由表達個人對於政府的想法，對政策提出不同的意見。

但今日民進黨政府卻在走回頭路，接受不了黨內同志對於蔡英文和蘇貞昌的任何批判，這也將讓民進黨走向一言堂的錯誤道路之上，想到這邊就不禁令人感嘆，民進黨要以何面目去見鄭南榕？或許，現在的民進黨已經沒有人記得鄭南榕？或許，民進黨人根本不記得也不清楚他為什麼值得懷念？或許，當民進黨手中握有了權力，腦中就自動充滿「朕難容」！這幾個或許，是遺憾，也是最無奈的感嘆。

柯P講得沒錯，台灣已經走到「順蔡英文者昌，逆蔡英文者亡」的新恐懼時代，只要乖乖不批判蔡英文和蘇貞昌的「蔡蘇體制」，就會保證你高官厚祿，但蔡英文這樣不准他人批判的獨裁作為，也阻止不了廣大民意反撲，而蘇貞昌的施政不得民心，「蔡蘇體制」的崩解，終將是必然而非偶然。（作者為民眾黨新店區主任）

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