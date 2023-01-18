明天舉行行政院院會，會後蔡英文總統與行政院長蘇貞昌會有例行性會面，外傳最快明天內閣改組；民進黨中常委立委也是行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧被問到，希望讓爸爸休息一下嗎？蘇巧慧說，「我爸爸最喜歡的，就是為國家做事，也非常的高興，感謝國家、總統、人民給他這個機會，能夠為台灣來做事情」，這是蘇貞昌非常愉快的事情。

蘇巧慧今在中執會前受訪表示，總預算案三讀通過，讓國家政務能夠順利運行，是大家所期待的，至於內閣是不是會改組，這是總統蔡英文的權限，時間也要到了，總統會很快跟大家報告。

對於新任黨主席要馬上處理爭議？蘇巧慧表示，台灣的事情真的很多，不管是對外國際外交，或者是對內自己的內政，重要的事情可以討論的很多，實在不必要花篇幅、力氣再不重要的事情上。

被問到賴清德的「務實台獨工作者」；蘇巧慧表示，總統蔡英文這幾年帶領台灣走的「台灣路線」，獲得國人、國際的高度肯定，未來這樣的路線能夠被延續，是國家之福。

對於新任黨主席上任後，黨內公平初選機制的問題表示，任何層次的選舉，有公平、公正的初選都是每個黨員、有志從事公職的人所期待的，「我也樂見這樣的機制」。

前基隆市長林右昌傳出將接內政部，林今出席中執會前被問到，有無被徵詢內政部長一職時表示，這個都還只是報派啦，謝謝大家的關心，不過，「我個人沒有得到任何的訊息」，若有消息會跟大家報告。