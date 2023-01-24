土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）23日（一）表示，上個週末一名反伊斯蘭教活動家和親庫爾德人在斯德哥爾摩舉行抗議活動後，瑞典不用指望加入北約（NATO）的申請得到支持，這將北約軍事聯盟擴張面臨風險。

據《美聯社》（AP）24日報導，艾爾多安週一對北約的擴張表示嚴重懷疑，他警告瑞典不要指望支持其加入軍事聯盟的申請，在一名反伊斯蘭教活動家和親庫爾德人團體週末在斯德哥爾摩舉行抗議活動後，土耳其總統對北約的擴張提出了嚴重質疑。

他抨擊了丹麥極右翼政黨「強硬路線（Stram Kurs）」創辦人帕魯丹（Rasmus Paludan）在土耳其駐瑞典大使館前焚燒可蘭經的抗議活動，稱這是對所有人的侮辱，特別是對穆斯林的侮辱。他對瑞典當局允許在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外，在警方的「保護」下進行示威活動感到特別憤怒。

「很明顯，那些允許在我國大使館前發生這種卑鄙行為的人，不能再指望我們對他們的北約成員申請給予任何施捨。」艾爾多安還在評論中說，瑞典當局肯定已經計算過允許帕盧丹示威的後果。

焚燒可蘭經的行為激怒了土耳其各政治派別的人，而現在正式瑞典和芬蘭放棄長期的中立政策後，正處於加入北約的過程中，而目前這個世界上最強大的軍事聯盟潛在的擴大似乎受到了阻礙。

艾爾多安還批評瑞典允許親庫爾德人的抗議活動，示威者揮舞著各種庫爾德團體的旗幟，包括庫爾德工人黨。庫爾德工人黨（PKK）對土耳其發動了長達幾10年的叛亂，庫爾德工人黨在土耳其、歐盟和美國被認為是一個恐怖組織，但他們的標誌在瑞典並沒有被禁止。

艾爾多安痛批：「所以你們會讓恐怖組織在你們的大道和街道上肆意妄為，然後期望我們支持你們加入北約。這是不可能的。」埃爾多安在談到瑞典和芬蘭加入軍事聯盟的申請時說。他說，如果瑞典不對北約成員土耳其或穆斯林表示尊重，那麼他們不會看到我們在北約問題上的任何支持。」

他補充說：「如果他們如此熱愛恐怖組織成員和伊斯蘭教的敵人，我們建議他們把自己國家的安全交給他們。」上週六，數百名支持庫爾德人的抗議者走過艾爾多安的照片，在之前的一次抗議中，埃爾多安的遺像被掛在燈柱上。對此，土耳其官員取消了雙邊會議作為回應。

瑞典官員強調，言論自由受到瑞典憲法的保障，並賦予人們廣泛的權利公開表達自己的觀點。但不允許煽動暴力或仇恨言論。同時批評帕盧丹的行為極為不尊重，是瑞典不同意的。