新北市三重先嗇宮是地方重要信仰中心，具有百年歷史，廟方近期抽出國運籤，其中士籤是下下籤，籤意提及「財多反害己」，被外界解讀是暗示有意爭取總統大選之人。對此，新北市長侯友宜表示，平安健康最重要，這是最大心願，每個都人希望平安、健康、快樂，絕對遠勝於財富。

侯友宜說，相信神明都會保佑，平安健康快樂絕對遠勝於財富，在平安健康快樂之餘，希望能帶動經濟起飛，百工百業能夠復甦，讓台灣有經濟產業，人民生活過得更好，這是大家的心願。

媒體提及，神明是否會指引誰來領導台灣？侯友宜回應，每個人都有宗教信仰，最重要的是為國家、人民和家人祈福，大家能夠凝聚在一起，多一點幸福的歲月，抱持著感恩的心情跟神明許願。

另外，台南市南鯤鯓代天府今年抽到上上籤，提及政府要把經濟顧好，人民才會感受到，是否覺得政府要再做更多。侯友宜說，去年受到疫情影響，平安絕對是首要工作，今年疫情趨緩，除了要保平安，最重要的帶動百工百業經濟復甦，這是他今年的心願，今年春聯寫的是兔吉利來，希望大家賺大錢，產業能夠發展，每個人能過好生活。