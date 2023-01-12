台南正副議長邱莉莉與林志展爆出收賄疑雲，昨日民進黨廉政會召開調查，廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，如果檢調審判過程中，當事人有被法院裁定羈押，就要停權3年處分。對此，民進黨代理黨主席陳其邁12日表示，相關事宜由廉政會獨立行使職權，證據到哪裡就辦到哪裡，若是有發現更嚴重的事項，也會做出嚴厲處分。

台南正副議長邱莉莉、林志展收賄疑雲、及前中執委郭再欽爐碴等案，昨日晚間民進黨廉政會提前召開調查，雖然邱莉莉與林志展已自請停權，但廉政委員會昨晚決議，如果檢調審判過程中，被法院裁定羈押，就要停權3年處分。

身為民進黨代理黨主席的陳其邁表示，2位同志已經自行申請停權，且廉政會也已啟動調查，相關的調查都由廉政會獨立行使職權，證據到哪裡就會辦到哪裡，若在途中有發現嚴重違反黨紀的事項，也會做最嚴厲的處分。

陳其邁也呼籲，台南的正副議長事件目前司法單位也都積極的調查當中，因此在此積極呼籲司法單位能夠對此事嚴辦到底。

至於陳其邁被問到最近鬧得沸沸揚揚的流水席事件，陳其邁表示，會請觀光局全力規畫，「辦桌」食材除了色香味俱全，又「俗擱大碗」，重點是還能包菜尾，因此高雄市將會積極規畫，讓台灣的辦桌文化在高雄留下。