2023農曆春節即將到來，高雄市長陳其邁今天上午特地到前金區公共托嬰中心發放兔年小紅包，並與公托幼兒及托育人員歡唱新年快樂歌，提早分享過年的喜氣。(林雅惠攝)

2023農曆春節即將到來，高雄市長陳其邁今天上午特地到前金區公共托嬰中心發放兔年小紅包，並與公托幼兒及托育人員歡唱新年快樂歌，提早分享過年的喜氣。(林雅惠攝)

2023農曆春節即將到來，高雄市長陳其邁今天上午特地到前金區公共托嬰中心發放兔年小紅包，並與公托幼兒及托育人員歡唱新年快樂歌，提早分享過年的喜氣，他也向辛苦的托育人員拜早年，感謝她們的付出與陪伴，讓孩子們在充滿關愛的環境中快樂成長。

陳其邁表示，市府全力配合中央「津貼補助取消排富」、「提高托育人員待遇」、「獎助提升服務品質」等三大面向，推動支持育兒的措施，首先自2023年1月起育兒津貼及托育補助不排富，取消綜合所得稅稅率未達20％之限制，讓全數育兒家庭都受到照顧，因為過年今年較早，所以原來都是在月底發放的津貼提早在過年前就發放，來減輕家長負擔。

在友善托育照顧服務部分，陳其邁表示，去年年底高市府已經達到目標，總共在公托達到53處，預計在未來再增加32處，希望能夠增加公托的數目。

此外，在托育補助部分，陳其邁說，高雄市今年開始也增加了準公托2000元補助，準公保母也增加1200元補助，來減輕家長負擔，不論是托育人員待遇的提升、公托數目的增加、還有托育與相關的補助的增加，都希望父母親能夠好生好養，能夠讓年輕的父母增加。

陳其邁也指出針對擴大弱勢族群的照顧，即原來的生育補助與月嫂服務是只能二擇一，針對弱勢婦女，高雄市開放兩個都可以領取相關服務或補助，如此弱勢婦女也能獲得更多照顧，未來對於整個托育資源布建、托育人員待遇提升及據點增加等，都會持續加強去做。

陳其邁說，由於農曆春節到來，一方面想看看可愛的幼兒，另一方面也來了解公托或育兒資源中心服務的量能，因此提前來跟大家拜早年，一群幼兒跟市長坐著看繪本、唱新年快樂歌，現場洋溢著歡樂的過年氣氛。