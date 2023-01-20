高雄市長陳其邁上午到大樹區霞海城隍廟參香，隨後向民眾發放兔年小紅包。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁上午到大樹區霞海城隍廟參香，隨後向民眾發放兔年小紅包，受到熱烈民眾歡迎。(林雅惠攝)

今天是小年夜，高雄市長陳其邁發放兔年小紅包行程緊緊緊，一連排了12個行程，足跡遍及大樹、大社、燕巢等區的6座宮廟，有民眾特別早起從岡山騎車前來大樹領市長紅包，發紅包首站選在大樹區，陳其邁說，當水情困難時，大樹是高雄重要水源基地，因此回饋感謝市民的支持。

陳其邁到今天上午在大樹、大社、燕巢區宮廟宮廟參香、發放小紅包，不少民眾在現場排隊等候，依序領取市長發放的小紅包。

陳其邁上午首站8點50分抵達大樹，排第一位領取市長紅包的民眾特地從岡山而來，一早7點多就抵達現場，對於能夠搶得頭香領取市長小紅包相當開心，不但跟市長合照留念，也肯定市長上任以來努力為高雄爭取各項建設。

陳其邁先行發送紅包予輪椅族及行動不便的長輩，提醒天冷注意保暖，並祝福他們身體健康，同時一一和民眾擊掌問候，恭賀新禧，分享新年喜氣。

現場排隊領市長小紅包的民眾相當熱情、踴躍，有民眾推著娃娃車、也有人帶著毛小孩，更有全家出動與市長合照、排隊領小紅包，氣氛熱鬧歡愉，還有小朋友拿著自製的愛心形狀手舉牌，表達對市長的喜愛。