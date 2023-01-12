台南市議長邱莉莉和副議長林志展11日晚間前往民進黨中央廉政委員會說明議長選舉始末，邱莉莉今天下午現身議會分贈春節禮盒，慰勞員工並拜年。針對國民黨團書記長蔡育輝指停權3年是騙局，還反諷「感謝民進黨給國民黨重新執政機會」，邱莉莉回應，對蔡育輝的說法不予評論。

邱莉莉(左) 今天分贈春節禮盒給議會員工。(曹婷婷攝)

邱莉莉說，肯定蔡育輝號稱「法律專才」，但蔡育輝也應該看民進黨章內規是怎麼規定的，廉政會出示黨章規定，有被聲押、羈押才停權3年，一審判決有罪則除名，這是黨章黨規裡面的規定。

她說，這整件事情進入司法調查程序不到1個月，《選罷法》有規定，半年內須有一審判決結果，強調民進黨有自己的內規，非如蔡育輝所說，「這是我們自家的事情」，對蔡育輝的說法不予評論。

邱莉莉也說，昨晚接受廉政會約談，針對個人部分均如實向廉政委員會陳述，後續靜待調查。接下來在議會的一天，她也會盡責把角色扮演好，在民進黨團部分，雖然她自請停權，但中央也還沒有裁示，她仍會繼續跨黨派及透過政黨協商運作，希望2月8日臨時會議程能如期登場。