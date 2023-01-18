副總統賴清德正式接任民進黨主席，提出了4項黨務革新目標，包括杜絕黑金、增補人才、聆聽多元聲音、解決青年世代需求。然而，民眾最在意的還是他提出的「和平保台」主張。他過去擔任行政院長時曾說他是「務實的台獨工作者」，此種說法不但違背中國民憲法與相關法律，也已經引起各界的憂慮，不知他要如何來「和平保台」。

首先，中國大陸於2005年3月14日通過《反分裂國家法》，在3種情況下，得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權與領土完成」，包括：「台灣從中國分裂出去的事實、發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變、以及和平統一的可能性完全喪失」，台灣各界不要低估大陸對台獨動武的決心，主張「台獨」與「和平保台」根本不可兼得。

其次，歷史事實證明台獨根本不可行，只會造成兩岸緊張，民進黨1991年通過《台獨黨綱》、1999年發表《台灣前途決議文》，2007年提出《正常國家決議文》，民進黨也在2000、2004、2016與2020年4次贏得大選，然而台獨從來沒有實現過，多年來民進黨只是在做一些更名動作，例如將護照英文名稱加上Taiwan，將國營事業名稱加上台灣等，這種切香腸式的漸進台獨手法，多次引起兩岸關係高度緊張。

第三，台獨得不到美國支持；美國的「一個中國政策」，遵守中美三個公報與《台灣關係法》，決不允許台海任何一方片面改變現狀。美國基於自身國家利益，希望兩岸和平解決爭議，不希望雙方走向戰爭一途，同時也不允許片面改變現狀，而台獨就是片面改變現狀，更會引起台海戰爭，也違反美國的基本政策。

最後，台獨違憲、違法，依照《中華民國憲法》與《增修條文》，主張一中即中華民國，目前分治為台灣地區與大陸地區，未來是要追求國家統一的。《台獨黨綱》要將國名由「中華民國」變更為「台灣共和國」，根本就是違憲、違法的行為。

台灣是個自由民主的社會，個人或個別政黨的政治理念必須考慮到可行性與後果，民進黨提出「台獨黨綱」已經31年，迄今無法實現已是不爭的事實，而將引發兩岸戰爭也是可以預見的，希望民進黨不要因為想實現「台獨」這個不可能實現的議題造成台海衝突。

兩岸自從1949年分治迄今，經歷過戰爭、對抗、鬥爭等緊張關係，好不容易在1987年展開交流，經過35年的發展，中國大陸已成為台灣最大的貿易夥伴、最大的對外投資地與人民出外旅遊最多的地區，兩岸和平穩定、繁榮發展，人民生活在安居樂業之中，這才是絕大多數台灣人民的心願。

總之，「務實的台獨工作者」若真要務實地將國號從中華民國變更為台灣共和國，此舉不但違憲、違法，更是改變現狀，不但得不到美國支持，更將造成兩岸緊張，甚至走向戰爭，屆時台灣人民生命財產將毀於一旦，如何能「和平保台」！

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長）