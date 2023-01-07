民進黨立委高嘉瑜近日批評，稅收超徵並非政績而是「行政失靈」，並呼籲應檢討不合時宜的稅制，民進黨立法院黨團幹事長羅致政受訪表示，這是「不懂裝懂」，今年稅收超徵代表台灣總體經濟表現超乎預期，跟行政失靈完全無關；立委趙天麟也指出，稅收超徵表示「政府很會經營，因此獲得很多盈餘」。對此，前立委郭正亮6日氣炸表示「還在那邊胡說八道，民進黨就下台算了」。

日前行政院拍板普發6000元現金，但高嘉瑜有不同看法，認為是行政失靈，引發同黨立委高度不滿，羅致政說，把政府的美意弄成政府做錯事，非常不恰當，尤其高嘉瑜還是執政黨委員，民進黨團群組內，很多人也表達不以為然。趙天麟則表示，稅收超徵的意思是，政府收到比預期多的稅收，應該是治理績效卓越的表現，表示「政府很會經營，因此獲得很多盈餘」，近期才會討論如何分配這些盈餘，這不是一個很複雜的概念，身為立法委員的高嘉瑜一定清楚。

對此，郭正亮6日在網路節目《新聞大白話》中表示，「高嘉瑜在財政委員會欸，高嘉瑜講的是正確的財政概念」，郭正亮強調，高嘉瑜就是要講說，「全世界沒有一個國家是用超徵就直接發錢給老百姓」，郭正亮也提及，「去看澳門、新加坡、香港，他們發錢給國民是真的有盈餘，有哪一個國家是說我超徵就立刻發錢給老百姓，在美國、日本他們是疫情，所以用特別預算發給老百姓」。

最後郭正亮也強調，「這些國家絕對不敢說，我們因為有盈餘，所以才發，是因為疫情大家很難生活，所以用特別預算編給你，這個不是盈餘，還要在那邊胡說八道，如果民進黨要讓這種財政白痴，繼續主導自己內部的輿論，那你這個黨就下台算了」。