前台北市長柯文哲25日交接卸任結束8年首都執政，曾經的「柯P旋風」是否還有往昔威勢？媒體人韋安26日轉發他過去以「再見？柯P！」為題的觀察文指出，曾經年輕人支持他，因為聽得懂他在說什麼。就像柯P說的，自己是台灣唯一可以讓小學生都聽得懂話的政治人物。柯P把台北市和台北市民當成試驗品。而大家又何嘗不是假借這位政治素人，進行一場完成自我意志以及幻想的殘酷實驗？而結果看來似乎是徹底失敗了。

「再見？柯P！時間真快，柯P的時代已經告一段落了，還來不及多寫幾篇。」韋安翻出他2016年4月26日針對柯文哲所撰寫的觀察文，文中提到：當2014年，勝選的那晚，85萬投他選票的，以及認定他穩贏，而沒有去投票的支持者，心中是如何狂喜、興奮。因為，柯P幾乎可以滿足各類支持者的想像和期待。

韋安指出，年輕人支持他，因為聽得懂他在說什麼。就像柯P說的，自己是台灣唯一可以讓小學生，都聽得懂話的政治人物。年輕世代從他身上，看到光明、改變和未來。知識界支持他，認為他前衛、開放，跟得上世界的潮流，可以接受所有新事物和進步價值。而且毫不遲疑的承諾和簽署，各方進步力量所提出，對未來台北市政建設的建議和方案。柯市長是夢想家和實幹者的混合體，是高級知識分子與市井小民的雜燴。

在他如日中天、人氣正旺時，每當他抽噎、哭泣，總是會喚起無數同情、憤慨。引發一股同是「受害者」的悲情，更加堅定的支持他，要向過往的威權討公道。然而，他最近一次的「哽咽」，民眾不再像往日般領情。製造反效果，暴露出柯P的「大挫敗」，已陷於困境與脆弱。民進黨議員更直接「冷血」地回應他「哭也沒用了！」當柯P的「話語權」不再之後，則是另番場景。

韋安還提到，知識分子對他，有時同情多於責難。如今，這些人去哪兒了？沒有一個出來幫他。柯P的一項重要貢獻，就是戳穿曾經圍繞他，那些政治投機分子的謊言與嘴臉。也戳破了，所謂公民社會、白色力量空洞無力的假象。韋安從他的觀察做出結論：柯P把台北市和台北市民當成試驗品。而大家又何嘗不是，假借這位政治素人，進行一場完成自我意志，以及幻想的殘酷實驗。「而結果呢？目前看來，徹底失敗了……。」