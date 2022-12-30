台北市長蔣萬安在競選時，曾承諾未來市府女性閣員比例提高至3分之1，未料小內閣名單公布後僅6分之1是女性，遭質疑跳票，反觀新北市長侯友宜29位局處首長中，有10位是女性，超過3分之1。對此，資深媒體人韋安大讚侯友宜開創台灣地方政壇的風氣之先。

韋安今(30)日在臉書指出，新北市經過人事調整，29位局處首長中共有10位是女性，已超過3分之1，開創了台灣地方政壇的風氣之先。韋安認為，侯友宜雖不喜歡講價值和革新的大道理，但行事作為卻走在時代趨勢的前面。

韋安提到，侯友宜有「硬漢」形象，但擔任新北市長後，未大張旗鼓宣揚，卻極為尊重女性且努力推動男女平權。韋安說侯友宜家中有4位女性，雖然工作忙碌陪伴不多，但都極力的愛護和保護。女兒上學時，不讓外界知道她們的爸爸是侯友宜，從政後，家人是否在選舉活動中露面，也完全尊重她們的意願。韋安認為，對於家人和外界，從侯友宜對女性的態度始終「愛護、尊重」。