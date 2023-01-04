新北市議會今舉行預備會議確認臨時會議程，準備審查今年度未審完的預算，民進黨議員今動員紛紛提出程序動議，希望變更議程，要求新北市長侯友宜明日下午2時專案報告，對超徵稅收狀況、環狀線經營問題和八里汙水處理廠交接，連同上屆議會未審完的預算一起報告，與藍營黨團互不相讓，中間經歷多次協調，最終表決清點人數，因現場人數未過半，主席宣布散會，本次臨時會確定流會，預算審查需另訂時間。

綠營議員卓冠廷今率先提出程序動議，他表示，本屆有17名新科議員，新一屆的市議會代表全新民意，目前審查預算只剩下二、六審需要審查，大量預算需要新議會背書，議會作為民意機關，希望侯友宜到議會面對民意，對預算負責，舉辦專案報告審查，不要再依循慣例不出席，毫不尊重新民意。

綠營議員顏蔚慈也說，針對環狀線專案報告，新北市府尚未與台北市府有明確的定案，本月就要交接，非常急迫，因此希望市長能一同針對捷運環狀線回收經營權報告；議員黃淑君表示，本屆議員要為未審查過關的預算延續審查，實在不妥，希望市長可以來報告施政目標，讓議員了解市政規畫。

不過，藍營黨團質疑綠營是在杯葛議事進行，六都僅剩新北市未通過今年總預算，綠營此舉嚴重影響市政推動，質疑是政治作秀。藍營書記長廖先翔表示，針對單項議題有不解都可以再討論，市長上個會期有來討論，審議完的預算很難再針對新科議員報告，且當初市長報告有錄音錄影，議員可以重複觀看了解，不應該漠視多數民意，惡意延宕議程。

藍營副書記長江怡臻呼籲，民進黨議員在新會期應該要理性監督，如果是想要惡意杯葛，用政治口水淹沒侯友宜，而不是用心審議，以市民的福祉為優先，民進黨對不起近400萬的市民。

藍綠營雙方你來我往，三度中場休息協商，但仍未有共識，議長蔣根煌甚至當場喊話稱「大家不要做得那麼絕」，若要玩這麼硬，以後預算都採表決，天天甲級動員，他也向頻頻喊話表決的綠營資深議員陳永福喊話，希望大家不要結怨，並怒稱陳會害慘年輕議員。

藍綠營最後決定表決，並清點現場人數人，因為人數未過半，主席宣布散會，由於臨時會議程必須先經過大會確認，後續議程無法進行，本次臨時會確定流會，預算審查需另訂時間。