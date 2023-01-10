財政部公布111年12月全國賦稅收入初步統計，去年12月實徵淨額1395億元，年減少247億元(-15.0%)；去年全年實徵淨額3兆2191億元，年增加3449億元(+12.0%)。達成率方面，111年實徵淨額占全年預算數118.2%，亦即較全年預算數高出4950億元。

主要稅目別變動，去年12月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅及證券交易稅各減少121及74億元較多，而地價稅增加31億元。111年實徵淨額與上年比較，以營利事業所得稅增加3225億元、綜合所得稅增加1197億元、營業稅增加290億元較多，惟證券交易稅減少998億元、貨物稅減少284億元。

111年實徵淨額占全年預算數之比率，大於100%者有遺產稅(176%)、特銷稅(149%)、營所稅(140%)、贈與稅(140%)、期交稅(128%)、印花稅(124%)、綜所稅(123%)、營業稅(117%)、關稅(106%)、房屋稅(104%)、地價稅(104%)、菸酒稅(103%)、牌照稅(103%)及娛樂稅(102%)。高出金額較多為營所稅2943億元、綜所稅1208億元、營業稅752億元、遺產稅161億元。而低於100%者有貨物稅(83%，少於預算數319億元)、土增稅(89%，少116億元)、證交稅(99%，少13億元)。其中台股震盪，但證交稅仍創次高，僅次於前年。

各級政府賦稅收入概況，111年中央政府賦稅收入(不含中央統籌分配稅款)實徵淨額2兆2862億元，較上年增加2824億元(+14.1%)；占全年預算數120.1%。111年地方政府賦稅收入(含中央統籌分配稅款)實徵淨額7832億元，較上年增加432億元(+5.8%)；占全年預算數110.6%。111年撥入中央特種基金之金融業營業稅實徵淨額283億元，較上年增加0.7億元(+0.2%)；健康福利捐實徵淨額295億元，較上年減少7億元(-2.3%)；長照基金920億元(其中483億元來自房地合一課徵所得稅，295億元來自菸稅，142億元來自遺贈稅)，較上年增加200億元(+27.7%)。