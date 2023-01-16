苗栗縣警局守護民眾過好年

治安維護沒有假期，苗栗縣警局同仁在春節期間都會堅守崗位，持續強化治安，讓民眾平安過好年。回首這一年來，在縣警察局同仁夙夜匪懈，齊心努力下，在掃蕩非法槍彈、防制毒品危害、打擊詐欺犯罪、遏止幫派、暴力犯罪及查察賄選防制暴力工作，都展現極為豐碩的成果，營造出安定、安居、安心的生活環境。

查緝毒品 成效斐然

在檢肅槍砲方面，111年計破獲槍擊案4件6人，查獲制式槍枝1枝、非制式槍枝30枝、空氣槍及其他槍枝（模擬槍）22枝、各式子彈193顆，有效穩定社會治安。

在查緝毒品方面，111年1月1日至10月31日，苗栗縣警察局查獲製造、運輸、販賣毒品80人，轉讓、施用、持有毒品1,166人，並扣得各級毒品1萬8,484.43公克，成效斐然。

警察工作辛勞且危險，本局將秉持「經文緯武，物阜民康」之精神，使轄區治安平穩、交通安心、服務有感。警察制服很輕，責任卻很重，相信人生以服務為目的，施比受有福，公門好修行。若我們用心警政各項工作，必能保護縣民的生命及財產，實踐縣民幸福、宜居山城的政策。(圖／苗栗縣警察局)

打擊詐欺 攔阻被騙

在打擊詐欺犯罪方面，警察局查緝與預防並重，於111年共查獲詐欺集團11件118人，並結合義警、民防等民力編排超商及金融機構ATM巡守勤務，有效遏阻詐欺集團犯案，111年詐欺車手在本縣提領次數818次，較去年同期減少646次，減幅達44.13％，成果良好。此外，在攔阻遭詐民眾提（匯）款部分，警察局有效結合金融機構關懷攔阻，111年總計成功攔阻166件，金額達新臺幣1億92萬1,654元，較去年增加94件7,863萬9,989元，即時避免民眾損失畢生積蓄，深獲民眾肯定與讚許。

檢肅幫派 淨化治安

苗栗縣警局查獲毒品案。(圖／苗栗縣警察局)

在檢肅幫派（治平專案）方面，苗栗縣警察局111年配合內政部警政署共執行5次全國同步掃黑專案行動及自辦掃黑行動1次，計檢肅8件61人到案，成果相當豐碩，警方強調將持續威力掃蕩、聚焦打擊，徹底瓦解黑幫淨化苗栗縣治安。

在查察賄選防制暴力工作方面，本局執行111年地方公職人員選舉查賄部分共計查獲70件335人，其中現金買票40件156人、禮品17件75人、餐會2件23人、幽靈人口8件70人及其他賄選3件11人；防制暴力部分，共計查獲恐嚇案3件4人；其他妨害選舉部分，共計查獲15件18人，其中選舉假訊息11件，誹謗、毀損、竊盜及其他案類各1件。

領航員：陳武康（苗栗縣警局局長） 「經文緯武，物阜民康」是我從事警察工作一貫保持的態度，警察工作既辛勞且危險，管轄的工作業務事項包羅萬象，若能秉持「經文緯武，物阜民康」的精神，將能有效率並專業化的保障社會大眾的生命及財產安全。秉持「人權、效率、風紀、形象」之警政策略，致力提升為民服務效能，提供縣民安全、安心的生活環境，必然會得到社會大眾對我們警察團體的支持與認同。 圖／苗栗縣警察局

為維護社會安定，守護人民安全，推動幸福山城政策，苗栗縣警察局未來將持續加強肅槍、緝毒、打詐及掃黑等四大核心工作，以確保縣民生命、財產安全。（苗栗縣警察局廣告）