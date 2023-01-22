蔡英文總統22日大年初一早上至台北市保安宮參拜，現場發送紅包給民眾，祝福大家新年快樂。（鄭任南攝）

今天是農曆大年初一，蔡英文總統上午前往福西營區慰勉「憲兵裝步239營」部隊，肯定國軍厚植首都的防衛能量，並期勉大家在新的一年，繼續維持紮實的戰訓準備，讓國人對國軍的戰力更有信心。隨後至北市「覺修宮」及「大龍峒保安宮」祈福參香，發送兔年新春福袋向民眾賀年。

蔡英文抵達福西營區後，首先聽取任務簡報，並親自頒發加菜金暨福袋，感謝輪值弟兄姊妹的辛勞，總統致詞時提到，她要代表國人，感謝各位輪值的弟兄姊妹，在春節連假堅守崗位，守護國家安全，憲兵裝步239營是憲兵唯一的裝甲部隊，也是重要的首都衛戍部隊。

總統說，她知道各位在戰訓本務上都有很好的表現，去年，大家執行多次戰備偵巡及聯合作戰計畫演練，大家持續努力，不但提升自我戰技，也厚植首都的防衛能量，她要給予高度的肯定。

總統期許新的一年，各位弟兄姊妹繼續維持高水準的表現，做好紮實的戰訓準備，讓國人對國軍的戰力更有信心。最後，總統再次感謝大家的付出，也請輪值的弟兄姊妹在休息時間，務必要打電話問候家人，向家人拜年。

隨後，總統前往北市「覺修宮」及「大龍峒保安宮」祈福參香，祝願台灣風調雨順、國泰民安，並發送兔年新春福袋向民眾賀年。現場民眾熱情歡迎總統，排隊領取福袋的人潮絡繹不絕，大家都期盼在新春的一開始，能從總統手中取得吉祥好兆頭。