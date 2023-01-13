去年稅收超徵4950億元，龐大經費運用引起熱議，彰化縣議會議長謝典霖指出超徵，彰化業界貢獻良多，爭取「還稅於民」的具體回饋計畫，47名議員聯署，13日臨時動議大會，正式在議會提案，得到覆議通過。

彰化縣議長謝典霖指出超徵，彰化業界貢獻良多，爭取「還稅於民」的具體回饋計畫，提案得到絕多數議員聯署。（吳敏菁攝）

去年稅收超徵4950億元，中央規畫700億分配給地方政府，其餘3800億中1000億挹注勞健保虧損缺口；1800億用於發放現金讓全民共享；而將有1000億元用於推動加強韌性經濟方案，行政院會並於1月12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，作為3800億元運用的法源依據。

謝典霖13日正式在議會提案，建請大會同意組織跨黨派小組，邀請縣籍立委偕同拜會中央各相關部會進行遊說，爭取「還稅於民」之具體回饋計畫，以促進本縣產業升級及地方繁榮發展案，獲得通過。

謝典霖指出，各界敦促中央政府「還稅於民」的呼聲不斷。但我國沒有「還稅於民」之先例，須先取得法源依據，並經預算編列程序，送立法院議決後方可執行，後續工作需要一定的作業時間才能完成。

謝典林表示，「超徵」稅收中最大宗來自營利事業所得稅佔2943億，彰化縣工商業發達，上市櫃公司與中小企業雲集，在地企業家應對「超徵」稅收貢獻良多。理應對彰化縣產業發展提出具體回饋。

謝典林強調，去年底行政院沈榮津副院長提出的「台灣韌性供應鏈的全球競爭力」簡報，彰化縣產業最適合納入的包含風機和電動車供應鏈產業，建議具體做法，包含進行田野調查，掌握風機和電動車產業在地化發展、媒合在地廠商納入風機和電動車產業供應鏈，並邀集金控集團，成立投資基金，發行憑證，媒合在地投資，協助風機和電動車產業在地化發展。