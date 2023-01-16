國際貨幣基金（IMF）出具報告指出，在經過數十年來的整合後，全球經濟如果出現嚴重「分裂」（fragmentation）可能使產值減少多達7%，而一旦連技術也脫鉤，部分國家的經濟損失可能達到8%～12%。

IMF表示，即便是有限的分裂，也可能使全球的國內生產毛額（GDP）減少0.2%。至於對國際貨幣體系和全球金融安全網（GFSN）造成的衝擊，則需要進行更多的評估工作。

報告指出，在經過2008年至2009年的全球金融危機與之後幾年貿易限制激增後，全球商品與資本流動已經趨平，呈現不增不減的停滯狀態。新冠大流行病和俄羅斯入侵烏克蘭進一步考驗國際關係，並讓人們對全球化的好處有更多質疑。

多年來，持續深化的貿易關係讓全球貧困人口大幅減少，而價格降低同時也造福了先進經濟體中所得較低的消費者。貿易關係的解體，將對低收入國家和先進經濟體的低所得消費者帶來最大的衝擊。對跨境移民的限制，將剝奪地主國取得寶貴技能的機會，同時減少移民輸出型經濟體的匯款。資本流動減少，將減少外國直接投資；而國際合作減少，將對重要全球公共財的供應構成風險。

IMF表示，現有的研究指出「分裂」越深、代價越高，技術脫鉤則會顯著地放大貿易限制造成的損失。隨著全球經濟越來越轉向「金融區域化」（financial regionalization）和分裂的全球支付系統，新興市場經濟體與低收入國家恐將面臨最大的風險。隨著國際共同承擔風險的減少，全球經濟分裂可能導致宏觀經濟的波動加劇、危機惡化，以及國家的緩衝機制面臨更大的壓力，還可能削弱國際社會支持危難國家的能力，以及導致未來在解決主權債務危機時變得更複雜。