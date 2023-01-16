臺中市空氣品質創佳績 施政備受肯定

臺中市位居台灣中部，為全台第二大城市，惟受地形與氣候等因素，造成秋冬季節空氣品質易受影響，為了讓市民可以看見藍天、放心深呼吸，中市府於108年4月成立「臺中市空氣品質改善委員會」，並由市長親自擔任主任委員，副市長擔任副主任委員，召集11局處（研究發展考核委員會、環境保護局、經濟發展局、衛生局、民政局、建設局、地政局、都發局、水利局、農業局、交通局等）由單位首長擔任委員，在「先公後私、先大後小」兩大原則下，各局處依權責研擬各項空氣品質改善對策，制訂「藍天白雲行動計畫」。

要求中火 落實減煤

「藍天白雲行動計畫」囊括許多政策，以台灣最大的火力發電廠台中電廠為例，中市府除了強力要求中火加速老舊燃煤機組除役、燃氣機組興建外，更成立專案小組強力稽查，迫使臺中電廠用煤量108年大幅削減333萬噸，108年至110年平均用煤量與碳排量相較104年至107年，削減用煤量約486萬公噸、碳排量削減1053萬公噸 ，減煤／減碳量全國第一；對照全國空氣污染物排放清冊資料顯示，臺中市境內的固定污染源氮氧化物與硫氧化物合計排放量減量全國第一。

除了要求台中電廠落實減煤外，市府同時也針對固定、移動及逸散等污染提出全方位防制方針，包含成立專案小組深度稽查重大固定污染源、運用智慧科技稽查、智慧監控、環評導入空污季減排、工地周邊道路揚塵防制100％；另補助老舊機車汰換、推廣電動車輛充換電站、企業環保車隊、公共工程加裝CCTV及微型感測器、輔導餐飲業油煙、推廣環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街、智慧停車雲端系統、電動公車及機車倍增、鼓勵大眾運輸工具、IBIKE倍增等對策。

科技治理 查緝污染

然而，臺中市幅員廣闊，污染源眾多且排放量大，以過往民眾陳情至稽查員抵達場址，往往污染事實已經消失，若持續運用傳統稽查模式，臺中市空污改善幅度將緩慢及有限，且難以突破。因此臺中市政府化被動為主動，運用智慧科技治理空品，在固定污染源方面，利用雲端影像智慧監控工廠煙囪查緝是否有偷排等情事發生、密集布建微型感測器並搭配物聯網克服本市幅員廣大，汙染查緝不易的難題；移動污染方面，利用AI影像辨識進行車牌與污染辨識克服機車移動快速的問題；逸散污染源方面，建置露天燃燒好發地圖並利用空拍機與AI影像辨識達成露天燃燒即時通報、營建工程利用空拍機與微型感測器即時通報業主污染源達成自主管理、河川揚塵汙染源透過智慧水線與即時通報灑水，達成本市近8年來無揚塵事件日的成就。

臺中市環境保護局榮獲綠色城市獎。（台中市環保局提供）

雲端監控 工廠排污

臺中市空污施政更獲國內外各界肯定，其中「建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠污染排放」獲「2021智慧城市創新應用獎」，是110年度全國唯一環保類公家單位獲獎；「精進空品感測器物聯網發展計畫」及「機車污染AI辨識系統」則雙雙榮獲「全球智慧城市展覽會－2022智慧50大獎」，是東亞唯一獲獎城市，更分別獲「2022亞太暨台灣永續行動獎」頒發亞太金級、銀級與台灣金級、銅級殊榮。此外「藍天白雲行動計畫」也榮獲衛生福利部國民健康署辦理「台灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選」中的「綠色城市獎」，從資源盤點、擬定目標方針、改善政策推動到跨局處互助合作等，每一步都確實考量市民的在地健康需求，努力讓市民擁有藍天白雲的生活環境，持續維護市民健康。

國際碳揭露 獲A級

在近年市府不斷努力之下，臺中市111年截至11月底PM2.5濃度為13微克達到國家標準，相較於4年前107年同期19微克，大幅減少6微克，改善率高達32%，且空品不良日今年同期為11天較107年57天減少46天；此外，不只空品改善，臺中市正在逐步轉型成為國際化的永續城市，國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP），今年再度評比臺中市為A級城市，在氣候減緩及調適兩面向評比皆為A級，臺中與法國巴黎、瑞典馬爾默、英國倫敦、日本東京等城市齊名。另外，「2022第15屆台灣企業永續獎」政府機關永續報告評比中，臺中市獲得白金級第一名的佳績，顯見城市氣候治理及永續發展成果備受肯定。

臺中市政府將不斷精進與擴大防制空污策略，守護中臺灣的肺，直到完全翻轉既定印象，讓這裡不單單是臺中人的家，更要全國民眾認識這「低碳陽光好空氣」的幸福城市。

臺中市政府榮獲亞太暨台灣永續行動獎，環保局長陳宏益與其他得獎代表領獎並合照。 （臺中市環保局提供）

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