臺中市屢次蟬聯全國最宜居城市，除了氣候溫和、交通便利和產業經濟蓬勃等優勢條件，融合復古與創意、兼容傳統和時尚的生活美學，更帶給市民滿滿的幸福感和光榮感。新年開春就到臺中的歷史文化景點，體驗古今交融、新舊混搭的創意生活美感！

近年來臺中市政府積極修復活化珍貴的古蹟和歷史建築，從臺中車站出發，穿越百年古蹟臺中火車站的時空任意門，就可以連結周邊中、西區豐富的歷史場域據點，像是臺中舊酒廠（文化部文化資產園區）、帝國製糖廠、臺中州廳、臺中市役所、臺灣府儒考棚、臺中刑務所演武場、臺中文學館等，就像一顆一顆串起的珍珠項鍊，再現跨越時空的舊城文化風采。

百年建築臺中市役所 藝文空間品味美食

臺中市役所位於臺中州廳對面，建於西元1911年，是日治時期行政官署建築名作。經過整修活化，結合藝文沙龍和餐飲服務，將風格美學融於生活。迎接兔年新春，一樓「有役思」藝文空間規劃了《玉兔迎春年年春》、《瑞兔生風來進寶》等迎賓活動，可以欣賞展覽和體驗手作，二樓則有「有故事的人」義式餐廳，品味美食的同時，在百年建築裡感受時光歲月流動的軌跡。

臺中刑務所演武場 春節揮毫市集尋寶

位於林森路的臺中刑務所演武場園區，是日治時期司獄官、警日常演習柔道和劍道訓練場，不但保有完整的歷史建築原貌，更致力於推展「新六藝文化」，在春節前夕就邀請書法家王子奚老師於園區創作春聯揮毫，年節期間僅除夕休園，在1月23至29日還有小蝸牛市集，值得造訪尋寶去！

至今已逾80年的歷史建築臺中放送局，建於1935年，日治時期作為全臺廣播中繼站而設置，近年來開放營運後，已蛻變成為文化、設計、創意之美學放送基地。

▲臺中市役所結合藝文沙龍和餐飲服務，將風格美學融於生活。(圖／臺中市政府文化局提供)

活化臺中市眷村文物館 春節辦桌、走村市集

離開臺中舊城區來到北屯新村的臺中市眷村文物館，原是1960年代航空技術局及航空研究院（漢翔工業）的空軍技術員校級官階以上的眷村。經過整修活化，結合「眷村文化」及「眷村美食」，展現早年臺式生活美學。新年期間特別規劃30年老店方正谷眷村味的「眷村辦桌」及搶救大兵「新年走村」市集，邀請民眾來眷村圍爐、走春逛市集，午後還可以在眷村舊址公園草地上野餐，重溫早年眷村熱熱鬧鬧的氛圍及人情味。

同樣位在北屯區的臺灣民俗文物館，自1990年開幕至今已有32年歷史，迎接兔年新春，過年期間館內將辦理「開新．如初」特展，戶外廣場還有舊物盛典市集，適合全家大小一起前往尋找舊時回憶及原創好物！

臺灣民居之首摘星山莊 結合藝術文創及餐飲

喜歡欣賞臺灣傳統民居之美，則不能錯過位於臺中潭子的摘星山莊，因「無處不雕，無處不書，無處不畫」，而有臺灣傳統民居之首的美譽，目前也結合藝術文創、輕食餐飲、地方社區活動與教學導覽服務，成為臺中市重要文化觀光景點之一。

位於豐原的頂街派出所，原為臺中州豐原郡頂街警察官吏派出所，遭遇地震後於1936年重建二層樓式建築，立面為褐色洗石子外牆，水平線條裝飾，最特別的是有「菱形窗」、「平衡錘式上下疊窗」、「圓形窗」、「牛眼窗」和「半圓窗」等各種窗戶造型。館內除了販售咖啡甜點輕食，並展售豐原特產及在地工藝，來到豐原絕對不能錯過！

臺中的海線風光，除了生態豐富、夕照迷人的高美濕地，還有多處值得造訪的人文據點。位於港區藝術中心旁的清水眷村文化園區，保留了早期眷村的建築和生活樣貌，並且開放作為年輕藝術家的實驗創作基地，穿梭在眷味濃厚的老屋巷弄之間，轉角和藝術家的創意不期而遇，無論老少都可以在這裡發現不同的樂趣。

▲頂街派出所原為臺中州豐原郡頂街警察官吏派出所。(圖／臺中市政府文化局提供)

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