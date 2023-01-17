可即時呈現羽球揮拍數據。(黃敬文翻攝)

新北市去年獲得2022年ICF(國際組織智慧城市論壇)全球第一智慧城市的殊榮，不過智慧城市的發展步伐仍沒有停下，新北市結合新穎的運動科技設備與課程，陸續在各地區的運動中心設立智慧運動空間，全力打造運動新概念，建構永續智慧新北市。

體育處表示，新莊運動中心與台灣羽球第一品牌「VICTOR勝利體育」以及成大人工智能數位轉型研究中心，共同研發智聯羽球拍系統，並建置智能羽球場，讓訓練中的羽球選手或喜愛打羽球的民眾，可使用智聯羽球拍，透過布建於場館及雲端的AI運算設備，進行球拍感測訊號、不同擊球方式、揮拍速度和力度等動作分析，相關數據會即時呈現在場邊大螢幕，並立即統計場上球員的球技指標及對戰數據，顯示技術排名評比，除了讓選手或球友了解自己打球的歷程，場邊球友可依分析數據配對實力相當的對手，提升球友間競技挑戰，也能提供現場觀眾更多看球樂趣。

另外以智能科技輔助運動訓練是現代趨勢，三重棒球場今年啟動智慧聯網(AIOT)運動科技計畫，與Basepara棒球學校合作利用多元的棒球運科設備，將「AIMotion比賽數據追蹤智慧分析系統」裝設於三重棒球場，除可即時顯示電子好球帶，還可完整追蹤比賽數據，是棒球比賽情蒐或棒球選手訓練不可或缺的強大利器。

還比照美國大聯盟等級設備增設「Rapsodo數據量測儀」，可即時完整紀錄投球和打擊的結果數據，讓訓練不再只依靠感覺，硬體設備收集的數據經過Basepara團隊專業分析，可提供球員和教練個人化的訓練方法及建議，相關智能科技的棒球運科設備將在2月5日於三重棒球場「未來棒球博覽會」全面展現，並提供民眾搶先體驗的機會。

除了三重及新莊的運動中心外，新店運動中心的光能運動墊可透過聲光效果、體感互動與競技遊戲等豐富的運動訓練模式，來幫助及引導民眾鍛煉身體不同部位；汐止運動中心的VRBOX虛擬射擊具有多種情境模式，戴上VR眼鏡後讓人有身歷其境的感覺；林口運動中心的3D-Rowing划船競賽是台灣首創划船器健身器材與雲端連線競賽結合，達到運動效果，增加趣味性，過程中採用奧運的賽道設計及運鏡技巧，讓一般人也可真實體驗奧運比賽。

而板橋、林口、新店與永和等運動中心推廣沉浸式智能飛輪課程：結合沉浸式投影，模擬及切換各種騎乘情境，並搭配心律穿戴裝置及飛輪轉速感應器，且投影螢幕可直接顯示運動狀況，是有效且有趣的互動式運動體驗。