國民黨2024人選備受各界關注，其中新北市長侯友宜更是屢次被點名將代表藍營出戰。然而，媒體人「逆風的烏鴉」的烏鴉卻指出，侯友宜有著「落跑」、「國安議題了解程度」和「容易向他認為的主流民意靠攏」等三個問題，因此他建議國民黨，思考的邏輯應是「如果真的沒有更好的人，再由侯友宜參選」。

「逆風的烏鴉」今（5）日在臉書表示，從選前選後的表現來看，侯友宜參選的意願應該是高的，但他也有幾個顯而易見的問題；首先，第一個問題就是「落跑」，儘管「逆風的烏鴉」認為，侯友宜落跑損失的票，應該遠比當年的韓國瑜低，但在對手都沒有落跑問題下，此話題仍然會是焦點。

「逆風的烏鴉」接著說，侯友宜的第二個問題，就是他對國安議題有多少了解，雖然前幾天說了「台灣不做大國棋子」被捧上了天，但侯對國安議題的論述能力，還是很有可議之處。

「逆風的烏鴉」分析，侯友宜的最後一個問題，就是在缺乏自己的論述下，可能會向他認為的主流民意靠攏，「也就是說，許多政策延續民進黨政策（尤其是能源政策）的可能性很高，加上他本人被民進黨打成的『威權幫兇」形象，對於民進黨施政時，諸多違反公平正義的事，要他表態反對的可能性不高」。「逆風的烏鴉」直言，若國民黨提了個和民進黨主張近似的候選人，那麼為什麼要支持國民黨的人選呢？

「逆風的烏鴉」認為，侯友宜當然是一個可能勝選的人，但若在政策問題上被檢驗時過不了關，將會面對「草包」的質疑，而若是該質疑變成普遍看法，那麼接下來的劇情發展，就很可能會和2020差不多，即國民黨不但輸掉總統大選，也丟掉新北市。

因此，「逆風的烏鴉」建議，目前國民黨的問題，不在於侯友宜要不要參選，而是在於黨內是不是有更好的人可以參選，因此國民黨思考的邏輯，應是如果真的沒有更好的人，再由侯友宜參選。