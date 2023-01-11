民進黨今早開了一場記者會，痛批國民黨拖延民生重大法案，就是為了希望能延會，今天下午朝野協商，國民黨立委李德維痛批，昨天朝野協商完，沒有人通知他來簽名，那你們副院長今天身體不舒服，沒辦法開院會，可不可以說他是拖延立法程序，有這種事嗎？國民黨團最後決議，不延會，總預算也不簽。

黨團協商過程中，李德維說，今天民進黨團緊急開記者會，痛批國民黨拖延民生重大法案，為了政治盤算，犧牲人民健康，他想請問，「我在政治盤算什麼東西？大家講清楚。」李德維罕見動怒表示，「國民黨團決定不延會，就到13日晚上12點不延會，他們不需要這個藉口，不要給他們扣這個帽子，有這個必要嗎？柯總召你未免也太過分了。」

對此，民進黨團立院總召柯建銘說，「我來講」；李德維說，「你不用講，我不要延會。」立委林為洲也說，我們在委員會審查《菸害防制法》，出委員會經過5次協商，終於在昨天下午達到一致的共識，沒有保留條文，本來這個案子照議事程序，就不需再協商。

林為洲說，結果今天又突然接到院長說要再朝野協商這個案子，我們今天也很錯愕，以為民進黨又要翻口供了，結果你們「打人喊救人」，我們擔心民進黨又翻盤大轉變，結果民進黨早上開個記者會，反而怪罪國民黨。

林為洲說，我們協商5次才完成，中間都是民進黨改變態度，是因為今天3點有協商，所以我們尊重院長，來聽看看協商內容，所以暫時沒有簽名，結果民進黨早上就去開記者會，即使我們簽了，說3點要協商，還是要來吧，總要尊重院長吧。

林為洲還說，如果沒有你們的態度大轉變，我們在第3次黨團協商，就已經有結論了，林為洲指出，我們現在懷疑，你們是不是故意罵我們，看我們會不會不簽，然後甩鍋說「你看！又是國民黨。」就是正中你們的下懷，你們行政院版本就是不想管制加熱菸。

對此，民進黨立委羅致政說，其他黨團簽完後，正本就在你們辦公室，你們助理為什麼沒有請你們簽，這我不知道，但民眾黨先簽了，他就跟曾總召說，協商出來的結果，國民黨要不要簽，當時曾總召說，「你們黨團內部可能還有不同意見，要回去看看。」一直到昨天晚上都沒簽，所以才會通知可能要協商菸害防制法，這是因果關係。

李德維痛批，不管昨天又沒有簽，今天還是要協商，你們開記者會罵我們，就算簽了，你們副院長身體不舒服也過不了啦。

國民黨立委林奕華說，原本國民黨通過的版本是雙禁，這次一開一禁是勉強找到底線，總召會說「黨內有不同意見」，就是因為有人支持雙禁，所以他當然要跟支持雙禁的委員說明，這本來就是程序，雖然不另行通知今天黨團協商，但我們看到協商法案裡有菸害防制法，大家又來聽看看為什麼又要協商。

羅致政說，昨天你們都沒有簽出來，才會有這樣的決定；柯建銘則表示，請大家稍安勿躁，這中間可能有些誤解，民進黨團早上的記者會，如果開的太快，有什麼不對，在這裡跟國民黨道歉。

國民黨隨即表示不接受，柯建銘說，「你接不接受是一回事，我要講我的感受」，他說，朝野一定有攻防，但是一定是以通過法案為要，《菸害防制法》是大家都很有共識的法案，

柯建銘指出，昨天時代力量和民眾黨都簽了，他親自拿給曾總召，一直到昨天晚上沒有簽，所以造成一些誤解，正本在你們那邊，在委員會協商一點意見都沒有，不要背這個罵名，這沒有政治性，院長也是照程序走。

曾銘宗表示，昨天柯總召拿給他，國民黨立場是雙禁，禮拜一還是雙禁，但昨天拿給他，也要跟立委溝通一下吧，早上你們開什麼記者會？害我們辦公室被打爆，道歉這麼便宜，朝野沒有共識，我們沒有必要這麼配合你們民進黨，還被罵，曾銘宗也強調，國民黨決定不延會，總預算不簽。最後國民黨委員一同離席。

柯建銘酸，老了不要起翻顛（台語）就這樣跑了，這都出怪招；羅致政說，這要讓媒體知道，還沒看過國民黨簽字的版本。