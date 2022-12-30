台北市前市長柯文哲為推廣無紙化，任內取消市府各局處訂閱報章雜誌，若需要訂閱須市長專簽核准。現傳出台北市長蔣萬安欲恢復訂閱報章雜誌、取消電子輓聯。蔣萬安上午視察北市聯醫時受訪時僅表示，市府同仁有建議，他都會評估。

蔣萬安說，市府同仁有建議，他們的建議，都會再來評估。北市祕書長李泰興指出，因為市長剛宣布，細節還在討論，早上剛講不可能馬上去做，細節還要找大家討論，有結果再對外說明。