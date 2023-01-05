台北市長蔣萬安由市府祕書長李泰興陪同赴兵役局視察，與兵役局員工熱情合影及打氣。（台北市兵役局提供）

台北市長蔣萬安4日由市府祕書長李泰興陪同前往兵役局視察，除聽取兵役局長李治安簡報瞭解局務外，並期許同仁持續推動各項役政服務，打造為役男服務的優質團隊。

蔣萬安表示，兵役局連續8年榮獲中央役政督訪評比為全國第1名績優單位，且去年辦理萬安45號演習也有非常亮眼的績效，充分展現出團隊的共同努力，才能締造如此豐碩的成果。

他說，兵役局長期以來辦理的役男入營前座談會與赴部隊慰勞關懷市籍官兵服役狀況，不但讓役男可以充分在入營前了解服役相關資訊，更能積極展現市府對役男全方位的關心服務，未來有賴役政同仁加強推動，落實服務型的政府。

而對於當前兵役役期延長的重要議題，蔣萬安也指示兵役局要提前做好各項因應準備並加強宣導，以確保每位役男的服役權益。

台北市長蔣萬安赴兵役局視察，鼓勵替代役男並合影。（台北（台北市兵役局提供）

蔣萬安在聽完簡報後，也隨即走訪各科室為同仁們加油打氣，並指示兵役局持續關懷役男，秉持「政府用心、役男安心、家屬放心」的三心精神，提供市民好還要更好的服務。