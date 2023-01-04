前台北市副市長黃珊珊在臉書PO文感嘆，新市府取消晨會在意料之內。（摘自黃珊珊臉書）

台北市長蔣萬安3日表示，不再延續前任市府的晨會慣例，並稱形式不一定帶來成效，對此台北市前副市長黃珊珊在臉書PO文感嘆，新市府取消晨會在意料之內。不過台北市府發言人羅旺哲倒很嗆，直指黃珊珊以卸任副市長之姿，對於現任市府團隊的運作模式指指點點，前後矛盾，令人遺憾。

黃珊珊PO文表示，台北市政府開了八年的晨會，她則是在任內整整開了兩年十個月。黃強調，晨會報告的都是府級列管或跨局處的重大事務，每個專案管理的負責人大多是副市長、秘書長、副秘書長，含市長一共八人的決策小組，共同聽取局處報告。

另外在晨會之前都會有會前會，府級長官必須掌握晨會報告內容，晨會報告時，每個人都可以表達意見，因為各自列管事項，自己可能有盲點，需要別人提供意見，才不會流於率斷。

黃珊珊表示，這個體制，晨會對於很多局處首長來說很辛苦，但是，每天晨會的會議記錄全公開，也會作為所有政策的決策依據，將來由府級長官承擔責任。黃珊珊舉例前市長郝龍斌任內的大巨蛋案，很詭異的是，財政局長李述德一個人就決定零權利金，現在被起訴判刑，市長卻可以完全置身事外，難道只有李述德有問題？

黃最後表示，新市府取消晨會也在意料之內，每個人都有自己的管理方式，她沒有意見。只希望公開透明的精神能夠延續，權責分明的決策方式，讓優秀的市府同仁可以安心執行，不必被棄車保帥，也不必自己去面對未來不確定的責任。

羅旺哲則回應，黃珊珊雖一方面稱「每個人都有自己的管理方式」，但另一方面卻以卸任副市長之姿，對於現任市府團隊的運作模式指指點點，前後矛盾，令人遺憾。

羅旺哲強調，市府團隊一周試運行後，已經凝聚共識，以「效率」為最高指導原則，保留會議安排的彈性，形式不拘，不論是晨會或午餐會報，或任何一種形式的會議，都可以彼此交換意見。

羅反嗆黃珊珊，至於前任市府，雖然一再以早上7：30的晨會自我標榜，但是這樣的開會方式真的有效率嗎？柯市府任內各項市政建設的推動，有符合市民的需求與期待嗎？