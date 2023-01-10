進入2023年，大陸各智庫密集發表前瞻報告。1月9日，全球化智庫（CCG）發佈《2023中國與全球化報告》。報告認為，當前新冠疫情疊加烏克蘭危機，世界秩序重構加速，儘管全球化作為經濟發展必然趨勢不會終結，但全球化發展進入深度調整期已成共識。

報告中提出2023年全球化發展的十大趨勢：一、中美關係或迎來新的穩定視窗期，雙方在曲折中規避雙邊關係進一步下滑。二、烏克蘭危機或進入談判和衝突並存的階段，危機引發的撕裂狀態將會持續。三、全球貨幣體系和金融體系將繼續調整，全球資本流動性將有所改善。四、全球可能進入「停滯性通膨」，中國期待將消費作為經濟復甦和發展引擎。

五、一帶一路十周年後進入新發展階段，更突出多邊性和共商共建共用國際合作。六、國民黨中期選舉獲勝，兩岸經濟文化交流合作及各領域融合迎來新發展。七、中國與全球化混合經濟彰顯韌性，高品質發展穩步推進中國式現代化。八、中國國際旅遊與國際留學將大幅恢復。九、全球數位經濟治理逐漸板塊化，中國將更積極參與全球數位經濟發展和治理。十、全球氣候變化治理曲折前行，區域合作機制將會體現出更高效的行動能力。

報告指出，未來的全球化可能是有選擇的、自主的和差異化的全球化。而中國的全球化方案應該是以人民為中心的治理理念，致力於實現以人民為中心的全球化。

1月4日，美國外交關係協會（ CFR）也在一份年度報告中評估了2023年可能出現的30個潛在衝突和危機。報告指出，總共有7種意外情況被認為會是最高等級的風險事件：包括由於使用非常規武器、向鄰國蔓延（包括對關鍵基礎設施的網路攻擊）和／或北約成員國的直接參與導致俄烏武裝衝突的升級；一個國家或非國家實體針對美國關鍵基礎設施的具有高度破壞性的網路攻擊；民眾對俄烏衝突和日益惡化的經濟狀況的不滿，導致俄羅斯國內動亂加劇爆發權力鬥爭；以及中美洲和墨西哥暴力事件的增加、政治動盪以及經濟狀況的惡化，加上惡劣極端天氣事件的加劇，使得湧入美國的移民人數激增等事件。