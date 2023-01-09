台南市政府因應即將來臨的10天春節連續假期，9日宣布將開設「交通疏運指揮中心」，每天都有主管輪值，監控全市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題。市長黃偉哲除呼籲市民及遊客多多利用大眾運輸工具規畫走春行程外，也強調交通執法及治安沒有假期。

黃偉哲表示，市府為讓市民在春節期間擁有安全又便利的交通，春節期間都有輪值同仁即時協助處理交通問題，讓大家能安心走春。春節期間相關交通疏運訊息，民眾可上交通局網站查詢，也希望民眾多多利用大台南公車、小黃公車等大眾運輸。同時，10天春節假期中，不論違規拖吊、治安或交通執法都沒有假期，希望保障大家有一個快樂安全的新年。

交通局長王銘德表示，為能即時處理春節期間的交通問題，交通局將開設「交通疏運指揮中心」，從初一至初八每天都有主管輪值，監控台南市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為(06)298-8944。春節期間，交通服務不中斷，持市民卡或電子票證搭乘台南市公車也有優惠票價，歡迎民眾新年來台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行（BBW）」的慢遊輕旅行。

台南市安平地區因區內停車場有限，春節連假將有區內免費接駁車前往周邊景點。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

其中，每年遊客最喜愛到訪的安平地區，因區內停車場有限，自北側來的遊客建議行駛四草大道至王城路或同平路周邊停車場，東側及南側來的遊客請利用永華路及健康路至安億路停車場或周邊停車場，再轉搭區內免費接駁車前往安平周邊景點，避免於安平觀光區內尋找車位不便及減少車流壅塞情形。

至於春節及假日期間，大台南公車也將持續服務，持市民卡可免費搭乘市區公車0~99、901、902路（33、61及高鐵快捷公車除外），持電子票證搭乘「33、61、88、99、山博行線」享半價優惠（88、99若用市民卡則屬前述免費），雙層巴士優惠價24小時票150元（台南市民持市民卡99元）、48小時票250元，其餘幹支線公車、小黃公車及高鐵快捷公車則依里程計費，且維持基本里程免費及轉乘優惠，歡走春民眾多加利用大眾運輸。

春節期間大台南公車服務資訊：1月21日（除夕夜），除高鐵台南站接駁車H31市府線、H62奇美線，及高鐵嘉義站黃9、黃16-1、橘9及橘9-1營運至正常結束時間，其餘各路線除夕夜19點以後的班次取消。

春節期間停車收費方式，人工與智慧柱開單的停車格位，從1月21日（除夕）至1月24日（初三）暫停收費，設有自動化管制設備的52處公有路外停車場則維持照常收費。

另外，春節期間民眾仍可持繳款期限內的停車繳費通知單向全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK等超商門市繳費，請民眾多加利用超商繳費。違規拖吊春節期間配合警察單位維持正常運作，並優先移置嚴重影響交通車輛，各拖吊場維持24小時領車作業，安平車輛保管場則暫停服務。