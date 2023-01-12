新竹市警察局第一分局加強重要節日安全維護，結合新竹市天公壇及風廚師餐飲觀光發展協會合作舉辦「歲末感恩送暖活動」，寒冬送暖讓民眾能夠安心過個好年，同時也發送文宣，宣導春節期間犯罪預防和防詐、防搶等措施。

警方指出，今年春節假期長達10天，為讓民眾能夠安心過個好年，新竹市警一分局積極推動「112年加強重要節日安全維護工作」，為讓民眾瞭解相關治安、交通及為民服務重點，一分局由分局長曾有慶率領員警，與新竹市天公壇及風廚師餐飲觀光發展協會合作，舉辦「歲末感恩送暖活動」。

除了寒冬送暖之外，警一分局也向在場民眾宣導，春節期間，警方提供大額款項護補鈔及舉家外出住所安全維護等為民服務措施，並發送犯罪預防、加強取締重大違規，如闖紅燈、酒駕、嚴重超速等、防飆及防詐、防搶等宣導文宣。

警方表示，自1月1日22時起至1月30日24時止，由於春節期間資金大量流動，警方除加強各「金融機構」及「ATM補鈔」安全維護勤務外，還提供民眾申請提領「大額款項護鈔服務」，確保民眾財產安全。另，為讓民眾能安心外出旅遊、返鄉探親，警方也將推動「舉家外出安全維護工作」，歡迎民眾就近向派出所申請。

分局長曾有慶表示，本次工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大主軸，著重清樓打詐、建立無毒家園、金融機構安全維護、維持交通順暢、立即回應民眾需求等，展現警察維護治安的決心，這次特別動員警力、民力到當地公車站及周邊場所，向市民朋友說明服務內容及勤務作為，盼讓市民們平安歡度春節。