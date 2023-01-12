今年春節連假將從1月20日開始至1月29日止，共計10天，為歷年來最長的春節連假，交通部12日於行政院會上提報交通疏運計畫，為因應連假期間湧現的人潮與車潮，各重要交通節點都有加強實施相關交通管制措施，提醒用路人可以預先規畫行程，減少道路壅塞情形。

今年春節疏運規畫如下：

一、國道部分：

（一）辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施。

（二）為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，建議出發上國道時間如下：

1.西部國道

(1)於初一~初三南向民眾：建議早上6時前或中午12時以後出發。

(2)於初三~初五北返民眾：建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發，或者延後於初七至初八再出發。

2.國道5號

(1)於初一~初三南向民眾：建議早上5時前或下午5時以後出發。

(2)於初三~初八北返民眾：建議早上9時前出發。

二、省道重點部分：

（一）在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制21噸以上大貨車通行。

（二）台61線西濱快速公路於鳳鼻~香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

三、大眾運輸部分：

（一）為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠(如：87條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、48條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費)；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價(在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元)或租車優惠(持國道客運購票證明租車再享優惠)。

（二）高鐵部分：共加開454班次列車（南下193班、北上261班），總計12天提供2269班次，截至1月10日訂票率已達61.8％，部分尖峰班次已無對號座位。

（三）臺鐵部分：疏運期間全線加開各級列車總計499列次，加掛144列次，並加開樹林~花蓮間及七堵~高雄間各40列次區間快車、2列次東線紅眼列車及8列次東線實名制列車。

（四）航空部分：春節加強疏運期間共計提供2990架次及28萬8834個座位數，目前疏運離峰時段尚有空位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

（五）海運部分：假疏運期間，臺灣本島與離島間8條航線預計開航1345航次，提供總運能28萬7575人次之運能。

本次春節連假，因應民眾大規模返鄉及出遊，交通部已要求各疏運單位應以提前佈署，謹慎應對態度，完成本次春節連假疏運工作。