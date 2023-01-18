誠聖宮大門旁近期擺設了1尊重達2023台斤的「龍龜米」，這是由405包白米所構成，2023台斤也象徵著為新的2023年祈福。（陳夢茹攝）

桃園市蘆竹區坑口彩繪村因航空城計畫即將步入歷史，為搶救文化資產，誠聖宮積極爭取，將周遭可愛動物石雕像遷移至誠聖宮大門前擺設，由於這些雕像為70年代的手工泥作，為此也聘請專業師傅進行修補及重新彩繪上色，賦予新生命。

誠聖宮表示，蘆竹坑口彩繪村受航空城計畫徵收，未來將走入歷史，由於當地有多座手工泥作，為保留這些文化資產，宮廟積極爭取將各種可愛動物泥作雕像搬移到誠聖宮大門前擺設，不僅如此，另也聘請專業師傅進行修補及重新彩繪上色，賦予其新生命。

誠聖宮說，每個吉祥物是為70年代手工泥作成品，經專業人士的巧手修補後又再度光彩亮麗，擺放在廟宇門口也吸引了信徒、遊客爭相拍照打卡，逐漸成為特色地標。現場工作人員也會細心地向民眾講解每個吉祥物背後的寓意，讓民眾印象深刻。

此外，誠聖宮大門旁近期擺設了1尊重達2023台斤的「龍龜米」，這是由405包白米所構成，2023台斤也象徵著為新的2023年祈福。誠聖宮表示，廟方在新春期間，從除夕至元宵將舉辦一系列活動，民眾只要到誠聖宮與吉祥物合照打卡並上傳社群媒體，即可獲贈精美好禮「賺賺兔鑰匙圈」。

而參加除夕夜開廟門活動的民眾則可獲贈總價值新台幣600元的3大好禮，包括誠聖宮發財金、賺賺兔鑰匙圈及誠聖宮有緣發財錢母。另外，正月十三廟方也將舉辦「開斗」、「點燈」、「求神龜」、「神尊飛鑾過火」等系列活動，濱海協會也將於正月十五主辦歡慶元宵活動，有超強卡司的精彩表演及摸彩活動，歡迎大家共襄盛舉。