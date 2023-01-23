嘉義市長黃敏惠（右三）初二發送小紅包，民眾排隊搶領沾喜氣。（嘉義市政府提供／張朝欣嘉市傳真）

初二回娘家，嘉義市湧現返鄉探親、遊玩人潮，市長黃敏惠23日前往震安宮、朝天宮、大天宮及文財殿發送限量兔年開運小紅包，祝福市民朋友平安開運一整年，吸引民眾排隊索取沾福氣，現場大排長龍，充滿濃濃的年節氛圍。

不少民眾得知黃敏惠初二在各宮廟發紅包，提早排隊等候，領了小紅包個個眉開眼笑，期盼新的一年諸事好運。黃敏惠親切與前來領取小紅包的民眾拍照、互道新年快樂，還有熱情民眾請黃敏惠在小紅包上簽名，現場氣氛熱鬧溫馨。

黃敏惠表示，自大年初一起一連2天率領市府團隊到嘉義市各大廟宇參拜，祈求風調雨順、國泰民安，市民朋友平安健康。她也感謝市民朋友共同打拚，讓嘉義市度過疫情衝擊，不斷寫下新的歷史紀錄。今年恢復發放小紅包，看到大家平安健康，一起闔家歡樂齊過年，真的很感動，新的一年祝福大家揚眉吐氣，新春愉快！

市府表示，初二回娘家，春節假期最適合來嘉義市小旅行，嘉義市有道地特色美食，復古風的日式建築群與林業鐵路文化、網美打卡必拍的市立美術館與花磚博物館，更有年輕族群喜愛的「100＋Select 嘉市潮選店」等，搭配全市電動公車與YouBike 2.0優惠活動，打造全齡共享的旅遊城市，邀請大家來「嘉」走春，體驗嘉義市的百種美好。