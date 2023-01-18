立法院日前三讀通過《氣候變遷因應法〉，2050淨零排放已明確入法 ，但台灣永續能源研究基金會的民調指出，僅35％民眾聽過淨零碳排，更僅5.5％民眾正確回答國家的主要發電方式。專家指出，政府與民眾的氣候溝通非常重要，藍綠都該端出明確的氣候政策，畢竟政黨輪替是常態。

因應《氣候變選因應法》三讀通過，環保署將在半年？提出相關子法 ，包括修正盤查登錄作業、查驗認證機構管理、碳費徵收及費率、自主減量計畫、自願減量交易機制等，並與各界研商討論配套措施、廣徵各界意見等。

台灣永續能源研究基金會今(18)日舉辦「最新氣候變遷與能源民意調查發布記者會」，透過民意調查了解民眾對相關議題的認知趨向與想法，也因為適逢內閣規劃改組，本次民調增加了政黨傾向分析。

根據本次民調顯示，僅有5.5％受訪民眾正確回覆我國主要發電方式是燃氣，而聽過「淨零碳排」、「碳中和」的民眾比例僅有35.3％；知道各國推動淨零政策是以2050年氣溫升幅不應超越工業革命前攝氏1.5度，也僅有7.9％民眾正確回答。

國際氣候發展智庫執行長趙恭岳表示，從民調結果來看，氣候議題應主流化並落實到各部門才是施政重點，特別是經濟轉型及國際接軌；以及強化氣候變遷及淨零轉型利害關係人政策的公眾溝通，氣候行動教育是轉型的重要關鍵。

「從台灣藍綠政治光譜中對於能源認知、氣候政策的態度差異，可以看出台灣在未來氣候治理將面臨很大挑戰」。天氣風險管理開發公司總經理彭啟明表示，氣候變遷至少要耗時10-20年以上來處理，如何能建立跨黨派、隨科技進展的多元共融的氣候治理將是關鍵，政黨輪替是民主國家的常態，各黨都需要提出具體的氣候政策。

彭啟明認為，政府與民眾的氣候溝通非常重要，尤其要讓民眾理解氣候變遷的危機，願意去做出改變，否則人民仍不清楚政府的淨零政策，「法國黃背心運動可能在台灣上演，綠色通膨也會成為執政者的壓力」。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，民眾對於氣候變遷的感受及關心程度其實並不低，但在關心氣候變遷的的受訪者己連續2年下降，需要特別注意。