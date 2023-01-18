位在台東市區北側的森林公園，由於收費平價，成了許多外地團客的旅遊景點，而台東民眾亦能免費入園，加上步道環及場內各優美景點，因此無論晨昏都可見到附近居民到此散步、健身，遼闊的園區內擁有豐富的河口海濱溼地生態、廣大的草地與茂盛的森林，園區內的琵琶湖、鷺鷥湖都能透過自行車騎經平緩的車道接續抵達，十分適合親子活動與團康活動。

原住民音樂相伴 沒入扶桑花海

入園後映入眼簾的大草原，除了是兒童嬉戲的場域，同時也是原住民音樂活動「巴西瓦里」的主辦場地，而扶桑花圃內繁花鬥豔，映著背後的海岸山脈更具美感，各式品種的扶桑花更是少見。

尋找林間啼音 窺鳥奔射入水

南迴藝術季作品中的「層山」進駐台東森林公園。(圖／台東縣議會)

另外，在枝頭上或隱身林間的鳥兒更讓公園充滿生氣，像可愛的翠鳥奔射入水、叼起小魚，佇立池邊不時探頭伸頸的白鷺鷥，湖畔的花嘴鴨、紅冠水雞，都值得多花點時間去探索。

近來的森林公園更積極迎向民眾，期待讓更多人認識公園還有國家級溼地的自然環境，同時也是父母親帶著孩子認識大自然最簡便的路徑，不僅是台東人的大花園和聚會場所，也是全國獨一無二、比鄰都會且兼具生態的美麗花園。

領航員：吳秀華（台東縣議會議長）台東森林公園佔地約280公頃，位於卑南溪南岸，屬於卑南溪口重要溼地，多處自然湧泉造就多樣化地貌和大小不一的池溏、湖泊，水生動植物繁盛也引來過境候鳥棲息，不僅是台東人平時運動、散步的休閒場域，更是離都市最近的生態教室。(圖／台東縣議會)

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