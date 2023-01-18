位在台東市區北側的森林公園，由於收費平價，成了許多外地團客的旅遊景點，而台東民眾亦能免費入園，加上步道環及場內各優美景點，因此無論晨昏都可見到附近居民到此散步、健身，遼闊的園區內擁有豐富的河口海濱溼地生態、廣大的草地與茂盛的森林，園區內的琵琶湖、鷺鷥湖都能透過自行車騎經平緩的車道接續抵達，十分適合親子活動與團康活動。
原住民音樂相伴 沒入扶桑花海
入園後映入眼簾的大草原，除了是兒童嬉戲的場域，同時也是原住民音樂活動「巴西瓦里」的主辦場地，而扶桑花圃內繁花鬥豔，映著背後的海岸山脈更具美感，各式品種的扶桑花更是少見。
尋找林間啼音 窺鳥奔射入水
另外，在枝頭上或隱身林間的鳥兒更讓公園充滿生氣，像可愛的翠鳥奔射入水、叼起小魚，佇立池邊不時探頭伸頸的白鷺鷥，湖畔的花嘴鴨、紅冠水雞，都值得多花點時間去探索。
近來的森林公園更積極迎向民眾，期待讓更多人認識公園還有國家級溼地的自然環境，同時也是父母親帶著孩子認識大自然最簡便的路徑，不僅是台東人的大花園和聚會場所，也是全國獨一無二、比鄰都會且兼具生態的美麗花園。
（台東縣議會廣告）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。