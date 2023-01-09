推動道路品質改善，台中市政府從道路燙平、車道配置及無障礙環境等多個面向著手執行，獲得中央肯定，在內政部營建署舉辦的110年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」中，分別奪下綜合評鑑甲等與直轄市組街廓考評第二名、道路養護第二名及交通工程第一名佳績。

建設局長陳大田表示，市府積極爭取中央前瞻計畫，用心燙平道路及建設人本環境，繼去年獲營建署「2020馬路好行計畫」評比囊括7座獎項，今年路考評再獲4座獎項，未來將持續提升道路基礎建設，規畫人本動線串聯，從點（公園、校圈）至線（捷運、鐵路）推動到面（區域），透過配合美樂地計畫及捷運交通系統建置，打造人本安全的用路環境。

建設局指出，此次道路考評街廓為「東區干城街廓」及「西屯區市政中心街廓」，街廓串聯公園、市場、停車場、火車站、捷運站、公車轉運站、政府機關及百貨公司等步行人口需求處所，打造以人為本的人行道安心路網，提供市民安全、舒適、優質的通行空間。