根據2022年1至10月統計資料顯示，臺北市共發生3萬7346件交通事故，造成50人死亡，行人占了12位，其中高達10人為65歲以上之年長者，經分析肇事原因前兩名為「未依規定穿越道路」及「未依號誌穿越道路」，顯示多為行人自身未遵守交通法規而導致憾事發生。

交通安全守護團巡迴開講

臺北市交通局為加強年長者行人安全教育，持續透過多元媒體進行宣導，同時成立「交通安全守護團」辦理巡迴講座，並藉由社會局提供年長者共餐地點，與年長者直接面對面講授交通安全知識，建立正確穿越路口行為及安全搭乘公車守則。製作多樣化宣導品發送高齡者，以隨時提醒遵守交通規則，建立相互尊重的用路行為與正確安全和用路觀念。

▲臺北市交通局呼籲長者走正確的路，不在路段中任意穿梭。(圖／臺北市政府交通局提供)

銀髮族應穿亮色衣服外出

當前臺北市已邁入超高齡社會，年長者伴隨著認知能力的退化，對各種交通情境的反應時間及應對時間也將增長，交通局提醒年長者出門時，應穿著亮色衣服並配戴反光配件，還有台語口號「穿乎金 真放心」、穿越路口應依號誌指示並走行人穿越道、綠燈秒數不足等下一個綠燈再通過、路口停等應站在人行道並後退3步，穿越道路應左看右看再左看，以確保自身與他人行的安全。

▲年長者清晨深夜出門時穿著亮色衣服或戴反光配件比較安全喔。(圖／臺北市政府交通局提供)

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