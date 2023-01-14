苗栗警分局為了讓民眾安心過年，特別加強「重要節日安全維護工作」，針對「交通順暢」主軸宣導「酒後不開車、開車不喝酒」，14日上午前往三義鄉大圳面土地公廟，聯合三義鄉水美商圈發展協會所舉辦歲末迎新揮毫贈春聯暨交通安全宣導活動，除有揮毫贈春聯及量測血壓等活動外，並向現場民眾宣導「酒後不開車、開車不喝酒」和「酒醉上道、危險就到」等重要觀念，以提升民眾交通安全意識及法治觀念。

苗栗警分局14日在三義大圳面土地公廟宣導春節交通安全不酒駕。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局14日上午也配合頭份市公所寒冬送暖活動，由第5組警務佐林振民等人在現場宣導「交通宣導與執法並重」政策，灌輸民眾路權觀念，導正民眾正確用路安全，並針對「春節期間交通疏導管制作為、替代路線規劃及交通安全，以利用路人提前規劃返鄉及出遊路線，安全駕駛、行人安全、酒後駕車等議題進行宣導。

頭份警分局14日配合頭份市公所寒冬送暖活動宣導春節交通安全。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

三義鄉著名筆墨書法大師邱耀彬特地現場揮毫「交通順暢」及「兔躍平安」春聯致贈分局，並預祝分局節安期間各項工作執行能平安順利，事事順心。分局第五組組長宋明峰也代表分局長致贈春節禮盒感謝其對於分局宣導工作支持。

頭份警分局14日配合頭份市公所寒冬送暖活動宣導春節交通安全。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警察分局表示，天氣寒冷加上年關將近，除飲用酒類飲品或食用含酒精食品後切勿駕駛車輛外，亦應注意宿醉酒駕之問題。若於前一日飲酒，隔日仍有可能因宿醉而影響駕車時之判斷力與反應力，民眾切勿心存僥倖。