軍方頒贈感謝狀予金湖分局副分局長蔡志慶(左)，感謝他詳盡的宣導提醒官兵注意安全。(圖／金湖分局提供)

農曆春節將至，金門前線國軍官兵弟兄也將輪休回家團圓過新年，為避免「阿兵哥」們放假太High發生交通事故憾事，陸軍金門地區支援營特別邀請縣警局金湖分局至營區，協助向國軍弟兄進行春節前夕行車安全宣導，期望每位國軍健兒都能快樂休假、平安歸營。

金湖分局特別安排副分局長蔡志慶親至營區內實施反酒駕及行車安全等宣導工作，並引用近期轄內真實國軍交通事故態樣案例，配合各類交通事故影片呈現，針對常見交通事故的因果，包括未注意車前狀況、闖紅燈、不當超車及危險駕駛等，加深國軍弟兄的印象，呼籲營區國軍官兵春節休假期間在外，務必要注意行車安全，絕對不可酒後駕車，避免發生事故遺憾終身。

金湖分局表示，期望藉由入營宣導讓國軍弟兄們重視路權觀念及防衛駕駛的重要性，警方也將在「春安專案」期間加強勤務作為及為民服務工作，讓每個鄉親都能度過一個平順又安全的春節假期。

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