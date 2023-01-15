疫情趨緩後，近來各企業團體陸續舉辦尾牙，喝酒文化很難免，縣長楊文科為貫徹「酒駕零容忍」，14日晚現身竹北市自強南路的酒測攔檢站，了解員警執行酒測情形，向往來用路人宣導杜絕酒駕，也到一旁餐廳向用餐民眾宣導善用酒後代駕，切勿僥倖酒後駕車，以免發生憾事。

楊文科說，春節前後通常有很多尾牙和春節飲宴場合，提醒鄉親喝酒務必節制，記得喝酒後千萬不能開車、騎車，如果宿醉，隔天同樣不能駕車，可以聯繫代駕服務，新竹縣去年的酒後代駕服務，統計有2165件，顯見民眾愈來愈能善用代駕。

新竹縣警察局統計，新竹縣2022年共取締酒駕案1038件，因酒駕導致受傷195人、死亡8人，與2021年相比，受傷人數減少3％，死亡人數減少20％，但仍不可輕忽酒駕問題。

縣警局副局長許豐統指出，警方在轄內易發生酒駕肇事路段，執行全國性取締酒後駕車專案勤務外，並於重要路口、餐廳、飲酒場所等實施防治酒駕預防宣導，持續編排取締酒駕勤務，特別針對清晨宿醉、午宴及晚宴飲酒等加強取締。

擔任竹縣道安會報執行祕書的交旅處長游志祥說，「隔夜宿醉」已成為酒駕大宗，許多民眾以為睡覺醒來酒意已退，早上被警察攔下仍算酒駕，須當心「無自覺酒駕」危險，提醒民眾前一天喝酒，隔天也不要駕車。

縣警局提醒，酒後騎機車如吐氣所含酒精濃度達0.15毫克，將依《道路交通管理處罰條例》處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上、12萬元以下罰鍰。

如吐氣所含酒精濃度達0.25毫克以上，將按《刑法》處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

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